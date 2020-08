Ovako će se učenici kažnjavati zbog nenošenja maske

Neposlušni đaci koju budu odbijali nošenje maski i time ugrožavali svoje zdravlje i zdravlje ostalih učenika i nastavnika biće kažnjeni za neodgovorno ponašanje, potvrdio je za Kurir ministar prosvjete Mladen Šarčević!

Na pitanje da li će đaci koji ne poštuju preporuke kriznog štaba i školske uprave biti sankcionisani ukoliko ne budu nosili maske, a to primijeti nastavno osoblje, ministar ističe da svaka škola donosi pravilnik koji propisuje adekvatne kazne.

- Postoji pravilnik o ponašanju učenika u svakoj školi. U njemu su jasno definisane lakše i teže povrede dužnosti. Ako je učenik opomenut jednom, dvaput - to je lakša povreda. Ali ukoliko je više puta ponovio opstruktivno ponašanje, to je teža povreda. Prema tome i kazne su veće - podvukao je Šarčević.

Međutim, u jednoj beogradskoj osnovnoj školi objašnjavaju za Kurir da je obaveza nošenja maski novina koje još nema u postojećim pravilnicima, te očekuju od ministarstva adekvatna uputstva i eventualne dopune pravilnika kako bi imali pravni osnov za sankcionisanje učenika koji ne nose maske u školi.

Moguće kazne

- Škole imaju interni pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika. Lakša povreda je drugačije definisana od škole do škole. Teže povrede učeničkih obaveza su propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. S tim u skladu je i školskim pravilnikom predviđeno vođenje vaspitno-disciplinskog postupka, a nakon toga izricanje ukora direktora ili nastavničkog veća. Nakon vaspitnog-disciplinskog postupka donosi se neka vrsta kazne. To je ukor direktora i nastavničkog veća. Uz to ide i smanjenje ocene iz vladanja - naveo je naš sagovornik i dodao:

- Kada direktor da ukor, predviđeno je smanjenje ocjene iz vladanja na dvojku, a za ukor nastavničkog veća ocjena iz vladanja je nezadovoljavajuća, tj. jedinica.

Interni pravilnik škola obuhvata i stavku "učestalo činjenje lakših povreda", pa ukoliko taj model kažnjavanja usvoje škole, nastavnici će morati više puta da opominju učenike dok ne usvoje poželjan model ponašanja.