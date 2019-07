Otkrivena tajna depeša Veslija Klarka: Biće nam potrebno 150.000 vojnika

Dvadeset godina poslije NATO agresije na SRJ 1999. polako počinju da isplivavaju dokumenta o onome što smo svi slutili ili znali još uoči početka bombardovanja.

U emisiji Ćirilice na temu "Albanci i NATO udruženi u zločinu" je pružen dokaz o postojanju jednog takvog dokumenta, o čemu je posvjedočio i Milovan Drecun, nekadašnji novinar, a sada poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za KiM.

- Uskoro će se pojaviti na kioscima, radim jedan dodatak, biće i novi dokumentarni film o Košarama gdje sam našao dokument, izvještaj Vesija Klarka, glavnokomandujućeg tada. On obaviještava ministra odbrane, kaže: Gospodine, sa mojim generalima sam razradio plan za kopneni napad na Srbiju. Biće nam potrebno sto pedeset hiljada vojnika, od toga dvije trećine da bude spremno da učestvuje u borbama, mislim da ćemo za dva mjeseca biti sposobni da krenemo u kopnenu operaciju - rekao je Drecun gostujući u emisiji.

Među gostima bio je i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović koji je objasnio sve u vezi sa odlaskom nekadašnjih lidera OVK a sadašnjih prištinskih političara u Hag, poput Ramuša Haradinaja i Jakupa Krasnićija.

- Ono što treba da se podsjetimo da je ovo specijalizovano Tužilaštvo i ovaj sud koji je formiran za zločine koji su se desili u periodu od prvog januara 1998. do kraja 2002. godine, a inicijalni dokument je "Žuta kuća". I dobro je da počnemo odatle iz prostog razloga što zločini koji su se dešavali i koji su opisani, između ostalog i koji su opisani, dijelom je opisala Karla del Ponte u svojoj knjizi, ali i ovaj izvještaj ovdje govori sa mnogo više detalja je nešto što govori o jednom monstruoznom ponašanju i postupcima pripadnika ne samo te takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, nego i onih koji su dozvolili da se u to vrijeme dese zločini. Jer, kada pročitate materijal, vidjećete da su transporti sa Srbima koji su išli ka Albaniji bili transporti koji su se dešavali u vrijeme mandata Međunarodne misije, znači poslije 10. juna 1999. godine i zatvora u kojima su bili, bar po ovom opisu Srbi su prebačeni na sjever Albanije ka mjestima...

Ured se zove to mesto negde između granice i Tirane. Istrage koje su do sada vođene, sve su one, kako su vođene, samo širile potencijalni krug onih koji su odgovorni za zločine i dobro je da se nije fokusirao mandat samo na ove zločine koji su se desili u Žutoj kući, mandat je proširen i na ostale zločine. Tu kada uđemo u suštinu, shvatamo dvije stvari: jedna je da do sada niko nije procesuirao odgovorne za zločine na Srbima i drugim nealbanskim stanovništvom, to Haški tribunal nije uradio jer to njima i nije bio prioritet, da budemo vrlo otvoreni, to nisu Euleksovi sudovi - kazao je Odalović.

Prvi kontigent pešadijski NATO-a su bili teroristi, smatra advokat Goran Petronijević.

- Tvrdim, devedeset odsto, ako ne i devedeset i devet odsto svih zločina i otmica koje su se dogodile nakon ulaska NATO trupa na Kosovo, na Kosmet su upravo učinili pripadnici tog kontigenta. Jedan dio njih je kasnije mobilisan jer je i NATO imao probleme sa njima pa je jedan dio njih prebačen za Makedoniju pa su onda i u Makedoniji imali probleme sa njima. I dan danas je jedan dio njih tamo u Aračinovu ili negdje već blizu Skoplja, stoje tamo, zatvoreno je, niko ne može da uđe sem njihovih pripadnika. Dakle zašto je toliko, po mom mišljenju, ostalo nerasvetljenih slučajeva i ovoliko nestalih ljudi, moramo da znamo osnovnu postavku, a to svi znamo - NATO i Albanci su bili saveznici u ratu protiv nas - zaključio je Petronijević.