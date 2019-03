Osumnjičen da je naložio paljenje kuće novinara: Simonović podnio ostavku na sve funkcije

Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka i visoki funkcioner SNS, osumnjičen da je naložio paljenje kuće novinara Žig info, podnio je danas ostavku na sve funkcije.

"Želim da obavijestim javnost da podnosim ostavku na sve funkcije, kako u stranci, tako i u opštini, na čijem sam čelu bio u tri navrata, još od 2005. godine. Takođe, želim da podsjetim srpsku javnost da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Ja jesam osumnjičen, ali ne i osuđen", naveo je u sapštenju dostavljenom medijima.

Kako kaže, svoju istinu će dokazati pred institucijama Srbije koje su jedine nadležne da kažu da li je kriv ili ne.

"Povlačim se iz politike jer ne želim da se moje ime besprizorno i svakodnevno koristi zarad političkih obračuna sa SNS i to strankom, čija me partijska knjižica, da vas podsjetim, nije zaštitila od suočavanja sa nadležnim organima koji me sumnjiče za krivično djelo", kaže Simonović.

Dodao je još i da ne želi da njegovu porodicu i stranačke kolege u javnosti linčuju Đilas i Jeremić.

Simonović je osumnjičen da je naložio paljenja kuće novinara Milana Jovanovića.

Simonović je uhapšen 25. januara a pritvor mu je ukinut 7. marta nakon što su ispitani svi predloženi svjedoci istrazi.

On će se braniti sa slobode.