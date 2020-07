Oštećen mural navijača Partizana posvećen Ratku Mladiću

Grobari su juče odradili mural Ratka Mladića na Fontani (Beograd) ali je neko preko noći bacio farbu na isti #grobari #grafit #srpskinavijaci #beograd #partizan #srbija #ultrasserbia

A post shared by ᴜʟᴛʀᴀꜱ ꜱᴇʀʙɪᴀ 🇷🇸 (@ultras__serbia) on Jul 6, 2020 at 9:41am PDT