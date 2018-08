Ostavila poruku da ne želi sliku na spomeniku, ni čitulju u školi

Tuga i šok u niškom selu Popovac, tinejdžerka I.S. (17) nađena je obješena u dvorištu porodične kuće, a u njenoj sobi policija je našla oproštajno pismo.

Tijelo maloljetne I.S., koja je imala nepunih 17 godina, pronađeno je juče oko četiri časa iza ponoći u dvorištu iza porodične kuće obješeno o granu oraha.

Nestanak djevojčice prijavljen je iste noći, dva časa ranije, a prema prvim informacijama u pitanju je samoubistvo. Ipak, o mogućem motivu ove za Popovac nezapamćene tragedije za sada se ne zna mnogo.

Prema dostupnim informacijama, djevojka je kobne noći sama izašla iz kuće, prethodno rekavši roditeljima da ide da se vidi sa društvom, ali uz obećanje da će se vratiti do ponoći. No, pošto se do tada nije pojavila u kući, a nije se javljala na mobilnii telefon, njen otac je otišao u policiju da prijavi nestanak. Oko dva sata iza ponoći je to i učinio. Po povratku kući u Popovac, šokiran je zastao u dvorištu porodične kuće kada je shvatio da je ugledao kćerku obješenu o granu oraha, oko 30 metara od ulaza u svoj dom.

Mještani Popovca kažu da je I.S. bila fina i tiha djevojka, ali da je upadljivo bilo to što se čudno oblačila. Često je, tvrde, nosila crnu odjeću, baš kao i te noći kada je posljednji put otišla iz kuće.

– Odudarala je na neki način od većine svojih vršnjaka po garderobi i muzici koju je slušala. To je neka vrsta muzike sa jakim ritmovima za koju bi moglo da se kaže da zvuči destruktivno. Crtala je čudne slike koje je kačila na zidu u svojoj sobi koji je bio okrečen u crno, dok su ostali zidovi bili u svjetlijoj boji. Na crtežima su takođe bili nekako mračni motivi. Na jednoj slici je bilo nacrtano dvoje djece obješene o drvo. Na slikama su neka lica bez očiju, kao maske, rogovi nalik đavolskim – kaže izvor Blica.

Roditelji djevojke nisu pridavali pažnje tim crtežima, jer je I.S. bila izrazito kreativna, pa su smatrali da je to na neki način izraz njene kreativnosti. Ona, s druge strane, ničim ranije nije nagovještavala da bi mogla nešto slično da uradi, kažu upućeni.

Kako se nezvanično saznaje, poslije pronalaska njenog beživotnog tijela, u sobi tinejdžerke pronađeno je i jedno pismo koje je bilo iscjepano: za njega inspektori vjeruju da predstavlja posljednju poruku nesrećne djevojke. Ipak, njegova se sadržina ne zna još uvijek. Istražni organi će probati da ga sastave i utvrde da li se radi o oproštajnom pismu.

Nađene su i dvije cjedulje, na kojima su ostavljene poruke u kojima se navodi da joj je posljednja želja nadgrobni spomenik bez slike, kao i da se u školskom dvorištu škole koju je pohađala ne ostavljaju smrtovnice.

U Popovcu su svi potreseni tragedijom, jer porodicu stradale tinejdžerke znaju kao čestitu i dobru.

– Malo je bila čudna, ali je bila dobro dijete. U zadnje vrijeme kada sam je viđao išla je sa glavom pognutom ka zemlji, kao de je nešto tišti. Nikom nije ni na kraj pameti bilo da se nešto ovako može desiti. Ne dao Bog nikome – kažu Popovčani, piše Blic.

U porodici nastradale I.S. nisu željeli razgovor sa novinarima.

Tijelo djevojke na obdukciji

Tijelo I.S. prevezeno je na Institut za sudsku medicinu gdje će biti urađena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Obdukcijom će biti utvrđeno i da li ima tragova nasilja, mada ništa do sada pronađeno na ukazuje na to. Ipak, policija u ovakvim situacijama ne prepušta ništa slučaju, pa je naređivanje obdukcije u ovom i sličnim slučajevima dio obavezne procedure.

Ako se ispostavi da je nesrećna tinejdžerka izvršila samoubistvo, istrage neće biti.