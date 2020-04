Ortoped iz Čačka preminuo od posljedica virusa korona

Specijalista ortopedije, treća je žrtva korona virusa iz Čačka. Ljekar čačanske opšte bolnice preminuo je od posljedica bolesti kovid-19 u Beogradu, na infektivnoj klinici.

On je u tu zdravstvenu ustanovu zbog loše kliničke slike prebačen 23. marta. Iako su posljednje informacije ukazivale da je u proteklih nekoliko dana došlo do izvjesnog poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja, došlo je do naglog preokreta i on je, nažalost, preminuo.

U Opštoj bolnici u Čačku prije više od tri nedjelje morao je biti preduzet čitav niz protivepidemijskih mjera, pošto je jedan od tehničara sa odjeljenja ortopedije bio nosilac korona virusa.

Tada je nakon sjednice Radnog tima za praćenje širenja korana virusa na teritoriji grada Čačka, rečeno da je zbog tog slučaja odjeljenje ortopedije prestalo da radi, jer su svi oni koji su bili u kontaktu sa zaraženim dobili mjeru kućne izolacije i nadzora.

– Sve nas je pogodila vijest o smrti kolege, i to ćemo još dugo pamtiti. On je bio izuzetno dobar i pošten čovjek. Omiljen među pacijentima i kolegama. Nikada u svojoj karijeri nije imao nijedan konflikt sa kolegama ili pacijentima. Bio je poznat kao čovjek koji je sa svima imao dobre odnose, i ostavio je neizbrisiv trag – kaže za Blic prim. dr Ivan Kostić, specijalista opšte hirurgije u čačanskoj bolnici .

Sindikat ljekara i farmaceuta uputio je poziv svim kolegama da u ponedjeljak 13. aprila u 10 časova minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

– Od prvog ljekara koji je umro kao žrtva korona virusa, pozivamo sve kolege da na taj način odaju počast kolegama. Vodimo evidenciju, in memoriam i sve ih prijavljujemo kako se niko od njih bi zaboravio. Žrtve ne smiju ostati bezimene. Brinite o svojim ljekarima, kako bi oni brinuli o vama – kaže Rade Panić, predsjednik sindikata, prenosi Blic.