Oglasio se teško povrijeđeni mladić u nesreći u kojoj je prelijepa Ana izgubila život

Људи само да се јавим ...после 10-ак дана... Нисам имао телефон,те да ни нисам могао да одговорам на позиве, поруке и наравно на свима вама несебичим подршкама,порукама охрабрења и осталог... Ту сам напредујем из дана у дан,све сам бољи и бољи, тако да ускоро очекујем да изађем... Љубим вас и волим пуно... и хвала вам на свему у ових последњих неколико дана♥️💪💪

