Oglasio se autor pjesme koju je slušao Tarant: Osjećam se ugroženo

U pozadini snimka krvavog pohoda Brentona Taranta, teroriste koji je u dvije džamije u Kristčurču na Novom Zelandu pobio 49 ljudi, čuje se četnička pjesma 'Karadžiću, vodi Srbe svoje'.

Reporteri srbijanskog lista "Alo" posjetili su Željka Grmušu, autora pjesme.

"Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali, on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao", kazao je Grmuša, koji živi u u svom rodnom mjestu Plavnom kod Knina.

U razgovoru je objasnio u kojim okolnostima je napisao pjesmu.

"Pjesma je snimljena u ratu, 1993. godine i nastala je kao moralna podrška našoj vojsci. Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni. Vidite, ja sam je otpjevao i ne sramim se pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli narod. Pa kakve veze ima pjesma s terorističkim napadom? On je odlučio šta će učiniti i učinio bi to slušao srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu", tvrdi Grmuša.

Dodao je i da se nakon krvoprolića na Novom Zelandu boji za vlastitu sigurnost.

"Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se ovo dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski. Vidjećemo šta će biti, hoće li mi sada i policija zakucati na vrata. Ne znam. Strašno je sve ovo", ispričao je.