Oglasila se struka: Potrebno je 15 minuta da se zarazite

Na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici Kriznog štaba dr Predrag Kon i dr Darija Kisić Tepavčević komentarisali su mjere zaštite u fabrikama, zatvorenom prostoru, zaštiti na radu i uopšte odnosu prema virusu.

Oni su rekli da zaštita na radu postoji i prije Kovida-19, da se to pitanje odnosi na inspekciju rada, te da svuda važe slične preporuke.

– Svi imaju neke najosnovnije preporuke koje su slične: distanciranje, zaštita sa maskama, dezinfekcija ruku, upotreba zaštitnih rukavica… Dezo-barijere, vođenje računa prilikom ulaska, provjetravanje prostorija, centralna klima da se ne koristi… – naveo je Kon.

Preporuke svakoj organizaciji date su u zavisnosti od načina poslovanja, dodala je Kisić Tepavčević.

Ona je istakla i da je osnovna mjera prevencije fizička distanca dok god virus cirkuliše u populaciji.

– Postoji mogućnost da se vraćamo svakodnevnim aktivnostima, a da to bude bezbjedno. Kao što je nošenje maski u zatvorenim prostorijama. Bez obzira na to što stalno moramo da mislimo na ovaj virus, ipak to nije vrsta kontakta da možete da se zarazite kroz nekoliko sekundi. Minimalna dužina kontakta između dve osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra od kojih nijedna ne nosi zaštititu, jeste 15 minuta – navela je zaključke Svjetske zdravstvene organizacije: – To jeste teorijski koncept, sigurno da je bilo onih koji su se zarazili brže, zavisno od stanja onoga ko je bio “rezervoar”.

Ona je naglasila da je aktivnost virusa manja nego prije dva mjeseca, te da će pokazatelji biti sve bolji narednih dana.

– Međutim, ne smijemo da zaboravimo na virus, ali bez elemenata panike – opomenula je.

Tim povodom oglasio se i Kon.

– Dodao bih samo za Beograd i za Beograđane, naglasio bih da je gradski prevoz i dalje zabranjen za sve sem za zaposlene, jer virus i dalje postoji u crkulaciji, a gradski prevoz je mjesto na kome je zaražavanje moguće – naveo je šta predstoji od 8. maja, dodajući da moli građane i “na neki način insistira”.