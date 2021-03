Oglasila se Mirjana Karanović nakon što je odbila da igra u predstavi sa Lečićem

Glumica Danijela Štajnfeld je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela da je njen kolega Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao, a njena koleginica Mirjana Karanović odmah je odreagovala tako što je poslala mejl Jugoslovenskom dramskom pozorištu, te navela da ne želi da igra predstavu zajedno sa Branislavom Lečićem zbog njegovog ponašanja prema Danijeli Štajnfeld.

Karanovićeva je sada i otkrila zbog čega je imala potrebu javno da se oglasi na ovu temu.

- Nisam dobila odgovor iz JDP niti me je iko kontaktirao, ja sam to inicirala i javila mi se žena koja se bavi repertoarom i rekla da bi to trebalo da pošaljem napismeno, nije mi se javila ni upravnica, niti iko drugi i dobro svako ima svoje razloge. Onda sam osetila potrebu da to javno podelim, da podržim Danijelu, jer mislim da ima puno Danijela, ne samo u našoj profesiji, već svuda. Mislim da žene treba da se podržavaju, dobila sam i puno poruka podrške i od muškaraca koji shvataju koliko je to jedna priča koja je važna za ovo vreme u kome živimo i u kome moramo da menjamo način na koji se odnosimo jedni prema drugima. Da ne možemo da podrazumevamo neke stvari, da je pristanak veoma važna stvar, najvažnija. Da ne možemo da podrazumevamo da ako si ti muško, a ja žensko i flertujem sa tobom da ti automatski imaš neka prava na neki dodatni odnos koji ja nisam želela. To pravo imaju i žene i muškarci - da budu gospodari svojih sudbina - rekla je glumica i dodala:

- Ja verujem Danijeli, ja sam čula taj razgovor koji je on imao sa njom i meni ništa više nije potrebno, ja nisam sudija ja ne presuđujem i osuđujem. Ja samo dajem podršku. Mene je vrlo iznenadilo, kad sam videla da je on naveden, osećala sam iznenađenje. Nisam ga okrenula jer mi je to toliko bilo strašno, razmišljala sam da ga okrenem i onda sam čula njegov glas na snimku.

Mirjana Karanović onda je otkrila da ona nikada nije bila u sličnoj situaciji, međutim, da su joj se studentkinje povjeravale i pričale svoja iskustva.

Ovo su veoma delikatne stvari, ali ja imam godina, mi smo mislili da je tako nešto nemoguće da se dešava, meni se nikad to nije dešavalo, jer očigledno nisam bila ta slatka devojčica koja je podizala libido. Imam i studentkinje koje su mi pričale šta se njima dešavalo, mi ne znamo koji je obim toga, najveći broj osoba se ne oglašava i mislim da ljudima treba verovati, jer zašto bi neko zbog lične popularnosti izlagao sebe tome. Zato verujem žrtvama, pre svega njima, i mislim da je na ovima da dokazuju nevinost, a ne na devojkama da dokazuju da su oni krivi - rekla je Karanovićeva u jutarnjem programu na televiziji K1.