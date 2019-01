Oglasila se bolnica u kojoj je operisan dječak koji je kasnije preminuo

Opšta bolnica Atlas oglasila se nakon što je dječak iz Niša preminuo poslije operacije, navodeći da je njegovo opšte stanje bilo veoma loše i da je zbog toga došlo do naglog pogoršanja.

"Pacijent S.A. (14) iz Niša primljen je u Opštu bolnicu Atlas radi hirurškog liječenja urođenog deformiteta kičme koji je posljedično doveo do teških poremećaja rada srca, pluća i organa digestivnog sistema. Pacijent je prethodno u više navrata operisan ne samo zbog ispravljanja kičme, već i zbog atrezije anusa, te nedostatka jednog plućnog krila. Prije tri godine zbog osnovnog oboljenja djetetu je prestao rad srca i pluća, kada je reanimiran, ali sa oštećenjem moždane funkcije. Vremenom se krivina kičme pogoršavala do 125 stepeni, što je dalje remetilo funkcije pluća i srca. Stanje djeteta je procenjeno kao kritično jer bi dalje krivljenje kičme neminovno dovelo do smrtnog ishoda", navodi se u saopštenju.

Kako dalje navode iz ove klinike, "roditelji su u potpunosti bili svjesni težine bolesti, kao i činjenice da po svim okolnostima planirana hirurška procedura spada u kategoriju “life saving surgery”, odnosno da je operacija kojom se pokušava spasiti život, jer bi u suprotnom smrtni ishod bio neizbježan".

"Zbog delikatnosti hirurškog zahvata pripreme za operaciju su trajale prethodne dvije godine. Konsultovani su spinalni hirurzi iz Španije, Švajcarske i Njemačke. Zaključeno je da tehničke uslove za ovakvu operaciju u Srbiji trenutno ima samo Opšta bolnica Atlas. Odlazak u inostranstvo nije bio moguć iz finansijskih razloga, zbog čega je u Beograd pozvan profesor spinalni hirurg iz Njemačke, usko specijalizovan za kompleksne dječije deformitete", dodaju u Atlasu.

Oni dalje navode da je operacija protekla bez ikakvih problema, iako je trajala 12 sati.

"Pogoršanja koje je nastupilo posljedica je isključivo veoma oštećenog opšteg stanja — iscrpljene funkcije srca, pluća i bubrega i smanjene opšte otpornosti djeteta (tjelesna težina prije operacije samo 26 kg). Medicinske komplikacije, uključujući i letalne su nažalost neizbježni dio u liječenju drastičnih urodenih deformiteta kičme. Opšta bolnica Atlas je posted njih godina uložila puno truda da se stvore uslovi kako bi se ovako kompleksne operacije izvodile i u našoj zemlji. Prihvatanje odgovornosti za najteže pacijente neminovno nosi visoki rizik za svaku medicinsku ustanovu i zato ćemo i pored svih poteškoća nastaviti da sa istim entuzijazmom i upornošću razvijamo specijalnu hirurgiju namenjenu za najdelikatnije pacijente", zaključuju oni.