Odgovaraće svi koji učestvuju u nasilju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da država neće dozvoliti da bilo ko bude ugrožen nasiljem i da će odgovarati svi koji u tome učestvuju.

Povodom upada članova opozicije i dijela učesnika protesta "Jedan od pet miliona" u zgradu RTS-a, Vučić je rekao da je nasilju došao kraj i da nikada neće dozvoliti da manjina upravlja Srbijom jer je nasilna.

"Oni koji misle da fizičkim napadima na ljude mogu da ostvare političke rezultate, grdno se varaju", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u zgradi Predsjedništva u Beogradu.

Vučić je rekao da se ne plaši sile batinaša, jer je njegov posao da brani Srbiju od siledžija i batinaša.

On je rekao da je apsolutno jasno da oni koji su sinoć upali u zgradu RTS imaju podršku Prištine, čiji su mediji objavili da je Dragan Đilas sinoć pretučen, iako je samo on tukao.

Vučić je naveo da je mislio da se Ramuš Haradinaj šali kada je rekao da će ga skinuti sa vlasti.

On je rekao da su Dragan Đilas i Vuk Jeremić opljačkali Srbiju, dok je lidera Dveri Boška Obradovića nazvao sitnim fašistom.

"Naišli su na tvrd orah, naišli su na nekoga ko ih se ne plaši... Meta im je taj koji im u lice kaže šta su sve opljačkali", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je ovom konferencijom za novinare želio da pokaže da ne smije da postoji strah od batinaša.

On je zamolio pristojne ljude da ne učestvuju u nasilju, jer će svi koji su sinoć učestvovali u nasilju odgovarati pred zakonom.

Vučić je izrazio bojazan da ovakvo nešto šalje pogrešnu sliku u svijet, ali da je ponosan na policajce.

Vučić je poručio danas, povodom 15 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, da će Srbija štititi svoj narod na Kosovu i Metohiji ukoliko ga ne zaštite oni koji to treba da rade.

"Čini mi se da to NATO nije razumio. Mi im šaljemo jasnu poruku da uvek želimo da imamo dobru komunikaciju sa njima. Ukoliko NATO ne bude u stanju da zaštiti naš narod, ima ko će", rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da se danas navršava 15 godina od velikog i strašnog pogroma koje su kosovsko-metohijski Albanci uz podršku dijela međunarodne zajednice poveli protiv srpskog naroda, što je rezultiralo rušenjem i paljenjem crkava i manastira, kuća, javnih objekata, škola, pošta.

On je naveo da je u martovskom pogromu prije 15 godina protjerano 4.012 Srba i da su izbrisana sela Slatina i Svinjare, te da se i danas na različite načine pokušava opravdati taj teški zločin protiv srpskog naroda.

Vučić je izrazio bojazan za Srbe na Kosovu i Metohiji, posebno jer nije formirana zajednica srpskih opština, jer su uvedene takse i donesena platforma protiv dijaloga.

"Mi želimo da nastavimo dijalog, plašim se da platformom i taksama neki drugi to ne žele. Ako to ne žele, onda to treba da jasno kažu", rekao je Vučić.