Odbijanje ulaska u NATO - moralno i egzistencijalno

Profesor Darko Tanasković vjeruje da će biti nastavljeni pritisci međunarodne zajednice na Srbiju i Republiku Srpsku da promijene stav o NATO-u i napominje da je mnogo teže što i u srpskoj sredini postoje oni koji zagovaraju zaboravljanje svega što se dogodilo 1999. godine.

"Mnogo je teže što i u srpskoj sredini postoje oni koji predlažu da Srbija i Republika Srpska prihvate članstvo u NATO-u. Tu ima začuđujuće mnogo ideoloških i drugih predrasuda i, naravno, interesa", rekao je Tanasković Srni.

On je naglasio da je jasno odbijanje Republike Srpske da prihvati mogućnost ulaska BiH u NATO - moralno i egzistencijalno.

Tanasković je istakao da činjenica da Bošnjaci nisu u stanju da to shvate i tim pitanjem uslovljavaju formiranje vlasti na nivou BiH govori da bošnjačka politika predstavlja nastavak rata drugim sredstvima.

"Neki ljudi, pogotovo u bošnjačkom nacionalnom korpusu, još nisu shvatili koji su motivi Srba da ne žele u NATO i oni to dovode na nivo nečega što je u stvari dnevna politika - formiranje Savjeta ministara i imenovanje mandatara. To su čista politička pitanja, a za Srbe je to moralno i egzistencijalno pitanje", rekao je Tanasković, koji danas u Beogradu učestvuje na tribini "Zašto Srpska neće u NATO?".

On je naglasio da je korektan i, ako treba, i partnerski odnos sa NATO-om nešto što realnost nalaže.

"Međutim, članstvom u NATO i Republika Srpska i srpski nacionalni korpus bi u celini izgubili i ono malo aduta da pokažu dostojanstvo i samosvojnost, a i na političkom planu argumente koji se moraju saslušati", naglasio je Tanasković.