Odalović: Albanci nemaju odgovor na srpsko jedinstvo

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović rekao je da Albanci nemaju odgovor na srpsko jedinstvo, zbog čega ne isključuje nove probleme i provokacije, kao i nove metode da bi spriječili da Srpska lista dobije najširu moguću podršku na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji u nedjelju, 6. oktobra.

Odalović kaže da Albanci ne mogu da kalkulišu i manipulišu Srpskom listom, pa to pokušavaju na druge načine.

On navodi da je Priština u danima pred izbore u panici, te da je očigledno da podržava neke partije kosovskih Srba, što je, kako kaže, način da bude stvoren razdor među Srbima.

"On je napravljen na određeni način i sada, ali to je nešto što je minorno u odnosu na rezultate izbora koji su za nama. Sedamdesetih i osamdesetih godina kada smo se suočili sa tim da se na Kosovu i Metohiji stvara neka nova država, videli smo da su ključni ljudi tada bili Srbi, Albanci su ih podržavali. To je taktika koja je za njih i dalje interesantna", rekao je Odalović za RTS.

On je naglasio da se Srpska lista ne miješa u albanske izbore - neka se biraju među sobom.

"Mi imamo jasnu politiku, Srpska lista želi i ima puno pravo da traži podršku Srba i ja se nadam da će je dobiti", ističe Odalović.

Kada je riječ o briselskom dijalogu, Odalović navodi da je očigledno da će on biti nastavljen.

"Nadam se da će nova administracija biti odlučnija da dogovoreno bude realizovano. Mi hoćemo za sto, mi nećemo druge metode i mjere. Ne treba ništa od toga apriori odbaciti, rješenja nema bez dijaloga", kaže Odalović.