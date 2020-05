Od sutra testiranje na antitijela: Moguća su tri rezultata, a poznato je i koliko će koštati

Nakon najave da se u Srbiji planira uvođenje brzih testova na korona virus, odnosno na antitijela, spekulisalo se kako o njihovoj namjeni, tako i o njihovoj cijeni. Krizni štab je u srijedu doneo konačnu odluku, te se sada zna da će ona iznositi oko 20KM (1.200 dinara), a svi građani će moći da se testiraju od 1. juna. Osim toga, ono što sve zanima jeste i koji su mogući rezultati ovog testa, odnosno šta se njima dokazuje.

Postoje tri moguća ishoda. Prvi scenario je da se dobije negativan nalaz što bi značilo da osoba nema korona virus, niti ga je ikada imala. Drugi ishod je slučaj kada test pokaže da osoba ima povišene IgM, što bi značilo da testirani trenutno ima koronu ili je nedavno imao. Treći mogući rezultat bi pokazao da je povišen IgG, a to bi značilo da je osoba nekada preležala koronu.

Šta su IgM i IgG čestice?

Najednostavnijim riječnikom, kada bilo koji virus, pa tako i SARS-CoV-2, uđe u naš organizam, naš imunosistem se aktivira i nakon desetak dana prvo počinje stvarati antitijela iz tzv. IgM podgrupe. Dotična IgM antitela žive dosta kratko u našem krvotoku, svega tri do četiri sedmice, tokom kojih se vežu na proteine koji se nalaze na površini virusa. U slučaju virusa SARS-CoV-2, to je tzv. spike (S) protein (“šiljak”), a antitijela tako “označe” virus za uništenje putem makrofaga. To su specijalizovane grupe bijelih krvnih stanica uključene u tzv. fagocitozu stranih supstanci, kao npr. bakterija, virusa, stanica tumora itd.

Nakon te početne 3-4 nedelje, IgM antitijela nestaju iz krvotoka zaražene osobe, nakon čega njen imunosistem počinje stvarati drugi tip antitijela, pod imenom IgG. Njih imunolozi još popularno nazivaju “neutralizujuća antitijela” jer upravo ta IgG antitijela neutrališu virus i sprečavaju ga da se proširi na još više stanica epitijela pluća. Najveća količina tih IgG antitijela u pravilu se može detektovati 6-8 nedjelja nakon inicijalne infekcije virusom SARS-CoV-2, tokom kojih su ta antitijela zapravo i najpotentnija u borbi protiv virusa.

U svrhu otkrivanja gore navedenih IgM i IgG antitijela trenutno se u svijetu koriste tri različita serološka testa, a njihova trenutna cijena po testu varira između 10 i 20 američkih dolara. Prvi i zasad najviše korišćeni test je tzv. metoda ELISA, putem koje se IgM I IgG antitijela mogu detektovati za samo nekoliko sati.

Testiranje i u “Batutu”

Iz Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” jednom od centara u kojima će se testiranje na antitijela sprovoditi objašnjavaju kako će cijeli proces izgledati.

– Određivaće se prisustvo antitijela IgM i IgG klase na virus SARS CoV2 brzim (imunohromatografskim) testovima koji će se raditi iz uzorka krvi.

Oni dodaju kako dokazano prisustvo antitijela IgM klase ukazuje da je pacijent u akutnoj fazi bolesti Covid-19 i da je u tom slučaju potrebno uraditi PCR test radi potvrde pozitivnog nalaza. S druge strane, prisustvo IgG ukazuje da je osoba bila u kontaktu sa korona virusom, ali bez simptoma.

– Pretpostavlja se da antitijela IgG klase traju od tri do 18 mjeseci. Kako se radi o novom oboljenju ostaje na naučnicima da naknadno odrede tačan period prisustva antitijela IgG klase u organizmu – kažu iz ovog Instituta.

Dr Kisić: Testiranje od 1. juna

Epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević potvrdila je da je donesena odluka da od 1. juna počnu serološka istraživanja na lični zahtev građana koji ne ispunjavaju utvrđene indikacije za besplatno testiranje.

– Na taj način će moći da ispitaju da li imaju antitijela na virus i da li su došli u kontakt sa virusom u prethodnom periodu – kazala je Kisić Tepavčević.

Ova vrsta testiranja, poznata i kao “elisa testiranje” moći će da se obavi u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje, u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika željeznice i Zavodu za zaštitu zdravlja studenata.

Kon: Oprezno sa testiranjima

Kada je riječ o testiranju na antitijela, Predrag Kon je ukazao da sa njima treba biti oprezan pošto jedino negativan nalaz znači da osoba nije bila u kontaktu sa virusom.

– To je jedini pouzdan nalaz. Ako je pozitivan, bilo na IgG ili IgM, moraju da idu kod infektologa, virusologa ili imunologa, oni mogu da objasne šta to znači. Taj čovjek mora da se ispita, da se anketira, da se vidi gdje je moglo da dođe do zaražavanja i da se odluči šta dalje – objasnio je član Kriznog štaba.