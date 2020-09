Od sutra na snazi nove mjere

U Srbiji sutra u 18.00 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gdje je veliki broj zaraženih virusom korona moraju elektronski da se prijave u sistem, i ako imaju simptome, da se jave u kovid ambulante, rekao je epidemiolog Predrag Kon.



Kon je istakao je da se očekuje da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi sedmično, te da nijedna inspekcija niti kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži.

"To je mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posledica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posledica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu", rekao je Kon za RTS.

On je naveo da samoizolacija nije mogla da se sprovede i da isto to važi i za pi-si-ar testiranje, jer ako dolazi 50.000 ljudi, onda se zagušavaju laboratorije.

"Rizik definitivno postoji. Siguran sam da su se građani čuvali gde god da su boravili, ali imamo više opuštanja u samoj zemlji", rekao je Kon.