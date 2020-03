View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Dejvidom Norkvistom, zamenikom sekretara za odbranu. . . . President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić met with David Norquist, Deputy Secretary of Defense.

