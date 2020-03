Vučić: Počinje masovno testiranje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da je u Srbiji preminula i treća osoba oboljela od virusa korona.



On je rekao da je u pitanju starija osoba.

"Broj oboljelih se povaćava iz dana u dan. Do sada smo se trudili i čini mi se djelimično uspješno uz ključnu ulogu ljekara stručnjaka, da pandemijsku krivu usporimo da ne dođe do eksponenecijalni rast, ali nismo suštinski napali virus", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je najavio nove mjere koje će biti donijete u Srbiji povodom virusa korona.

"Krenućemo na masovna testiranja, očekujte da ona počnu za oko 48 sati. Imamo dovoljno testova za prvih par dana, a u međuvremenu ćemo dobiti još testova", rekao je Vučić.

On je objasnio i zašto se nove mjere preduzimaju.

"To je kao kad imate gangrenu na nozi i svaki dan uspješno odsjecate po milimetar gangrene, a ona se širi. Zato je cilj da obuhvatimo što više ljudi. Kada to uradimo zahvatićemo dio gotovo zdravog tkiva. Kada to uradimo, organizam će biti zdrav", objasnio je Vučić.

On je istakao da stručnjaci iz Kine ne smatraju da treba produžavati policijski čas, ali da je neophodna disciplinovanost kod građana.