Obljubio kćerku (13) prijatelja kod kojeg je bio zaposlen

I. A. (38) iz Belotića kod Šapca uhapšen je zbog sumnje da je obljubio djevojčicu (13), inače kćerku prijatelja kod kog je bio zaposlen!

Kako saznaje Kurir, seksualno zlostavljanje dogodilo se na proslavi punoljetstva u Bogatiću, a poslije napada I. A. se vratio kući kod žene i djeteta, gdje je i priveden.

I. A. se sumnjiči da je iskoristio poznanstvo s maloljetnicom jer je prijatelj s njenom porodicom, a kod njenog oca je zaposlen.

Seoski zavodnik

- On se za vrijeme proslave u restoranu veselio, pa je prišao djevojčici. Nagovorio ju je da izađu napolje, a potom ju je odveo i navodno obljubio u napuštenom dvorištu u blizini. Poslije napada je pobjegao. U prvom trenutku niko ništa nije primjetio jer je bila velika gužva. Slučaj je prijavljen u subotu oko 23 sata. Policija ga je pronašla nekoliko sati kasnije u njegovoj kući, u kojoj živi sa ženom i kćerkom. Istraga i medicinski pregledi će utvrditi da li je djevojčica silovana - kaže izvor iz istrage.

Mještani kažu da uhapšeni ima ženu i malo dijete, ali da je poznat u selu kao zavodnik.

- Šokirani smo. Naš komšija osumnjičen je za teško krivično djelo, i to nad kćerkom prijatelja i poslodavca. Te večeri bilo je mnogo ljudi na proslavi punoljetstva. Inače, I. A. znamo kao čovjeka koji se nabacivao mnogim ženama, ali ih do sada, koliko znamo, nije napastvovao. Takođe, on se veselio s tom djevojkom, ali niko ništa nije mogao ni da nasluti jer se oni poznaju. Pa on radi kod oca te maloljetnice i odlično se poznaju - pričaju u ovom selu.

Zadržan u policiji

Djevojčica će biti saslušana pred tužiocem, a odbranu će iznijeti i uhapšeni. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Šapcu.

- Tereti se za obljubu nad djetetom - navodi izvor Kurira.