Objavio da počinje policijski čas od 24 sata, pa završio u zatvoru

Muškarac V. P. (34) iz Beograda priveden je zbog sumnje da je širio paniku tako što je na društvenim mrežama objavio lažnu vijest o uvođenju 24-časovnog policijskog časa u Srbiji, potvrđeno je Blicu u MUP-u Srbije.

On je priveden u svojstvu građanina i trebalo i da bude saslušan, kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi sa objavom na Tviteru da će večeras biti uveden policijski čas od 24 sata.

Sumnja se da je on juče, na društvenoj mreži Tviter, širio lažnu vest kako „ima informaciju iz ministarstva da će sutra u 18 časova da se objavi zabrana od 24 sata, koja vjerovatno kreće za 48 sati i da će trajati vjerovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad“.

Osumnjičeni će biti saslušan u svojstvu građanina i biće prikupljeni svi dokazi o ovoj lažnoj objavi koja je uznemirila građane Srbije. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Za širenje panike predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina.