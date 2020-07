Obijena i devastirana crkva na Kosmetu

Nepoznata lica obila su, devastirala i opljačkala Crkvu Svetog cara Konstantina i carice Јelene u Paralovu u opštini Novo Brdo, rekao je Srni predsjednik Crkvenog odbora u ovom naselju Siniša Simjonović.

"Јutros sam izašao do Crkve da prislužim sveću i zatekao obijena vrata, devastiranu unutrašnjost, razbacane ikone koje smo postavili pre mesec dana kada je prvi put služena Sveta liturgija", ispričao je Simjonović.

On je dodao da su vandali odnijeli nešto novca koji su vjernici ostavili na ikoni u oltaru.

"Slučaj smo odmah prijavili Kosovskoj policijskoj službi, koja je odmah izašla na lice mesta, izvršila uviđaj i pokrenula istragu, ali vođeni onim što je policija radila tokom proteklih dvadesetak godina, verujem da će i ovaj slučaj završiti u fioci", kaže Simjonović.

Gradnju crkve koju su vandali obili i devastirali finansiraju mještani sela Paralovo koje je udaljeno petnaestak kilometara od sjedišta opštine Novo Brdo.

U ovom selu od predratnih oko 1.000 Srba ostalo je njih oko 120 odlučnih da opstanu na svojim ognjištima.

"Nećemo odustati da završimo gradnju hrama jer od kada je služena liturgija javio nam se jedan broj raseljenih najavljujući povratak i verujem da je upravo to zasmetalo albanskim biznismenima koji su naše selo proglasili vikend-zonom i u kome planiraju da otkupom zemlje po bud zašto cenama, kao što je to do sada bilo, pretvore Paralovo u još jedno albansko selo uz put Gračanica-Gnjilane", dodao je Simjonović.