O situaciji u regionu: Dodik i Vučić razgovarali sa Andrijom Mandićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik razgovarali su danas u Nišu, nakon prikaza sposobnosti VS i MUP povodom Dana pobede, sa liderom Demokratskog fronta Andrijom Mandićem o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu.

