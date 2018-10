Novosti: Od Vučića traže da proglasi okupaciju ako Kosovo dobije vojsku!

Ukoliko se vojska tzv. Kosova i formira, pošto je prištinski parlament u četvrtak u načelu usvojio tri prijedloga zakona koja tome otvaraju put, predsjednik Aleksandar Vučić biće pod žestokim unutrašnjim pritiskom da vlasti u Beogradu proglase okupaciju Kosova i Metohije, jer je po svim sporazumima samo KFOR taj koji može biti na teritoriji južne pokrajine kao vojna formacija.

Ovu informaciju "Novosti" su dobile od kredibilnog sagovornika iz samog vrha vlasti, koji prenosi da tu opciju već duže zagovaraju čak i neki najbliži saradnici šefa države, kao i pojedini predstavnici vojnog vrha. Te sugestije su se, kako nam je rečeno, pojačale poslije zahtjeva Amerike u UN da se ukine mandat misiji Unmika, što bi mogao da bude uvod u demontažu Rezolucije 1244, koja predviđa i povratak do 1.000 srpskih vojnika na KiM.

Očigledno ohrabreni najnovijim dešavanjima oko Unmika, u Prištini su u četvrtak brzinski usvojili sva tri prijedloga zakona kojima se predviđa transformacije Kosovskih snaga bezbjednosti u vojsku.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da je takozvana Vojska Kosova, vojska koja se stvara da bi prijetila Srbiji i Srbima.

"Dokle god je Rezolucija 1244 na snazi, na Kosovu i Metohiji ne može biti nikakve druge oružane sile osim Kfora. "Vojska Kosova", u kojoj nema Srba i protiv koje su i Srbi i Srbija, je vojska koja se stvara da bi prijetila Srbiji i Srbima. Dati nekažnjenim teroristima u ruke teško naoružanje je prijetnja miru i prilika da ponove svoje zločine", ocijenio je ministar Vulin.

Ni upozorenja Beograda, ni oštri protesti predstavnika Srpske liste u četvrtak u prištinskom parlamentu nisu zaustavili glasanje o zakonima kojima se samo zatežu odnosi. A dodatna provokacija bilo je i zakazivanje zajedničke vježbe pripadnika KFOR-a i KBS-a, baš u vrijeme kada se u skupštini otvorila rasprava.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je upozorio da će Srbija biti u izuzetno teškoj situaciji ako dođe do prijema Kosova u Interpol i formiranja vojske Kosova.

"Gledaćemo da se takve stvari ne dogode, a kada se dogode, donosićemo odluke. Naš posao je da taj najgori scenario dovođenja Srbije u nemoguću poziciju ne bude na sceni", rekao je Vučić.

Povodom turbulentnih dešavanja u regionu, Vučić je sa Beogradskog bezbjednosnog foruma pozvao na očuvanje mira:"To je jedina šansa za sve nas da opstanemo."

Odgovaraju na pitanje albanskog novinara - pod kojim uslovima bi Srbija mogla da prizna Kosovo, on je rekao da Beograd želi da razgovara sa Albancima o kompromisu.

"Ali mora neko i u svijetu i među Albancima da shvati da Srbija ima svoje interese i svoje ljude. Ne može to da bude spisak vaših lijepih želja, pa da pitate kada će nas Amerikanci natjerati da to uradimo. Ako to čekate - nećete nikada dočekati. Nema te sile koja će Srbiju natjerati da prizna nezavisnost", poručio je Vučić.

Vučić je naveo i da poštuje i cijeni stavove američkog ambasadora u Beogradu koji je izjavio da neće podržati ideju razganičenja zbog etnički čistijih država. Predsjednik Srbije je, međutim, primijetio da Skotu, ako je već protiv etnički čistih država, nije postavljeno pitanje zašto je odvajao Kosovo od Srbije 2008.

POSLANIKE SRPSKE LISTE NAZVALI SVINjAMA U PARLAMENTU

Šef poslaničkog kluba Srpske liste Igor Simić poručio je u četvrtak u prištinskom parlamentu da se srpski poslanici kategorički suprotstavljaju formiranju vojske.

"Ni Srbima ni Albancima ne trebaju militarizacija, vojne formacije i rat, već ekonomski napredak i mir. Ovaj prijedlog zakona je protivan svim pravnim aktima, ne samo Rezoluciji 1244 SB UN, već i samom ustavu koji je na snazi. Možda bi međunarodni predstavnici bolje čuli naš apel ako bismo ovde koristili suzavac, ali mi to nećemo raditi iz poštovanja prema našim građanima koje predstavljamo", rekao je Simić.

Potom su poslanici SL napustili salu, a predstavnici Albanaca su ih žestoko vrijeđali, nazivajući ih srpskim svinjama.