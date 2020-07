Novi Pazar: Kazne zbog djevojčice koja je primila infuziju ispred bolnice

Društvenim mrežama kruži fotografija djevojčice iz Novog Pazara kako prima infuziju ispred dječijeg odjeljenja bolnice, prenosi B92.

Na fotografiji se vide medicinska sestra i još jedna ženska osoba, za koju se vjeruje da je majka djeteta. Koordinator Opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek potvrdio je autentičnost fotografije, saznaje ovaj portal.

Isti izvor navodi da je on najavio kazne za one koji su ostavili dijete napolju. Podsjetimo, ranije tokom dana ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je u Novom Pazaru od 1. aprila do 2. jula umrlo 46 ljudi.

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar prethodno je rekao da djevojčica koja je prikazana na fotografiji ispred pedijatrijskog odjeljenja bolnice u Novom Pazaru nema nikakve veze sa koronom i da joj je napolju pružena prva pomoć, jer boluje od astme.

"Djevojčica nema nikave veze sa koronom, boluje od astme, trebalo je da primi terapiju dok ne dođe do Kraljeva, a najsigurnije za djevojčicu je bilo da ne ulazi u crvenu zonu, u kovid bolnicu. Ukazana joj je prva pomoć na najadekvatniji način da se ne bi zarazila", istakao je Lončar.

On je rekao i da je djevojčica upućena u Kraljevo, gdje je pregledana i određena joj je terapija, poslije čega je vraćena kući i osjeća se dobro.