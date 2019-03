Njemački političar upozorio Srbe: Nemojte svoju istoriju prilagoditi potrebama EU

Njemački političar Vinfred Volf poručio je Srbima da budu oprezni da se ne bi desilo da na evropskom putu i sopstvenu istoriju prilagode potrebama EU.

Volf, koji je i publicista i svojevremeno je u Bundestagu osudio NATO agresiju na Srbiju, objavio je knjigu "Bombastični poslovi" u kojoj je pojasnio da su NATO članice rukovođene ekonomskim apetitima, a ne, zbog tobože srpske krivice, odlučile na agresiju Srbije.

NJegova knjiga "Tješitelj" baca svjetlo na okolnosti koje su dovele do Prvog svjetskog rata i pobija teze koje je iznio Kristofer Klark u romanu "Mjesečari".

"Iz Klarkovih objašnjenja proizilazi da su London, Pariz i Berlin nevoljno ušli u rat, a da je samo Srbija svjesno tražila ratni sukob. Ubacuju se teze koje Srbiju kavalifikuju kao faktor nestabilnosti i huškanja u prethodnim ratovima i danas. To me je, naravno, zaintrigiralo, pa sam napisao knjigu u kojoj iznosim suprotan stav", rekao je Volf za "Večernje novosti".

On je naglasio da je Klarkova knjiga pamflet na 700 stranica u kojima izvrće činjenice i praktično skida krivicu sa glavnih pokretača Velikog rata, a da pogubnost te knjige nije samo to što je u NJemačkoj prodata u 250.000 primjeraka, već što istoričari koji su ranije priznavali krivicu NJemačke sada opravdavaju Klarkovu tezu.

"Što se Srbije tiče, to je podli pokušaj Klarka da praktično izjednači i opravda ultimatume Srbiji 1914. godine poslije atentata Gavrila Principa i 1999. godine poslije sastanka u Rambujeu. Izgovor za NATO agresiju bio je da /tadašnji predsjednik Slobodan/ Milošević u Evropi pravi novi Aušvic. To je bila čista propaganda, ali je izazvala u Evropi gotovo masovnu histeriju i samo se čekalo da NATO avioni polete", rekao je on.

Volf je naglasio da se licemjerstvo svijeta ogleda i u tome što se od Srba traži da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a Kataloncima, po istom tom principu, kažu da to ne dolazi u obzir.