Ništa novo od Ugljanina, ne plaše nas njegove izjave

Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je da izjave lidera SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina nikoga u Srbiji ne plaše, te poručila da će se i dalje zalagati da predstavnici nacionalnih manjina, kao i do sada, imaju jednako učešće u političkom, ekonomskom i društvenom životu države.

Brnabićeva je, povodom Ugljaninove tvrdnje da je Srbija "fašistička tvorevina", navela da je Srbija od njega "navikla na raznorazne izjave", ali da ona neće time da se bavi.

"Mislim da su za Ugljanina nadležne institucije, kako pravne tako i zdravstvene. Јa time neću da se bavim", izjavila je Brnabićeva u Lisabonu.

Ona je rekla da je ovo samo jedna u nizu Ugljaninovih raznoraznih izjava.

"Ne plaše nas izjave Sulejmana Ugljanina, to nije ništa novo od njega", kaže Brnabićeva.

Ona je poručila da će i kao premijer i kao predsjednik Republičkog savjeta za nacionalne manjine raditi sa predstavnicima nacionalnih manjina u Srbiji, prenose beogradski mediji.

"Srbija ima najviše registrovanih nacionalnih manjina u celoj Evropi i ponosna sam na to. Јa ću se u Savetu sa predstavnicima nacionalnih manjina boriti za to da oni imaju, kao što su i do sada, jednako učešće u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu", rekla je Brnabićeva.

Lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, čija je lista "Samoopredjeljenje" osvojila najviše glasova za Nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine, nakon izbora Srbiju je nazvao "fašističkom tvorevinom".