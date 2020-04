Nisam prorok. Ali, ja mislim, odnosno nadam se, da je najgore prošlo kada je u pitanju epidemija koronavirusa. To nema veze s mojim školovanjem i znanjem, ja se prosto nadam. Kazala je ovo u intervjuu za „Dnevni avaz“ dr. Darija Kisić-Tepavčević, epidemiologinja i zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović Batut”.

- Što se tiče procenta pozitivnosti na virus u Srbiji, on se kreće oko 15. Tako da, kada je u pitanju epidemiološka situacija, u ovom momentu je procjenjujemo kao stabilnu. Istina, u jednom dijelu Srbije imali smo porast, ali ostalo je stabilno. A kako je to u regionu, to ne bih mogla da vam kažem, jer trenutno su svi fokusirani u okviru svojih granica da riješimo problem. Pretpostavljam da je i kod drugih slična situacija – kaže dr. Kisić-Tepavčević.