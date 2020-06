Nikolić: Narodu treba motka da poštuje mjere

Na sjednici Gradskog kriznog štaba u Kragujevcu donijeta je odluka o proglašenju vanredne situacije u tom gradu.



Kako javlja Blic, završena je sjednica Gradskog kriznog štaba, koja je održana nakon što je broj zaraženih naglo skočio u ovom gradu.

"Korona se širi velikom brzinom i narodu je očigledno potrebno naređenje i motka, da bi poštovao pravila. Gotovo svi zaraženi imaju od 17 do 35 godina, i uglavnom su se zarazili na proslavama. Oni zbog godina lakše podnose, ali su zato rezervoari bolesti i mogu da ugroze starije", rekao je Radomir Nikolić i naglasio da se mjere uvode kako bi se izbegao španski i italijanski scenario.

Šta to treba da znači?

U praksi, ovakva situacija bi trebalo da podrazumijeva skraćeno radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata, obavezno nošenje maski i rukavica u zatvorenim prostorijama i svim javnim institucijama, kao i zabranu svih javnih skupova.

Kako je ranije izjavio epidemiolog Instituta za javno zdravlje Predrag Delić, mjere koje bi trebalo da budu uvedene “odnose se prije svega na zabranu svih javnih skupova”.

"Biće zabranjena javna okupljanja, proslave, kocerti, žurke, sve što podrazumijeva ljude u bliskom kontaktu. Uvešće se i obavezno nošenje maski i rukavica u javnim ustanovama, a vrijeme rada ugostiteljskim objektima će biti značajno skraćeno, najvjerovatnije do 20 časova. Pokazalo se da mlađa populacija sada obolijeva, i da nije disciplinovana. To su aktivni ljudi, od 20 do 40 godina. Zato moramo da reagujemo", rekao je Predrag Delić.

Eksplozija broja zaraženih

U Kragujevcu je preko noći drastično skočio broj zaraženih, te je Gradski krizni štab danas ponovo zasjedao i tražio od Vlade Srbije da im hitno odobri uvođenje vanredne situacije, kao bi se stalno na put širenju zaraze.

Na osnovu rezultata koji su rano jutros, u dva časa pristigli u Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, samo za protekla 24 sata broj pozitivnih pacijenata na korona virus je u odnosu na prethodni dan povećan čak šest puta.

Od 252 testiranih, 62 je bilo pozitivno, što je gotovo čertvrtina. Ipak, od toga je 50 pacijenata iz Kragujevca, a ostali su iz Aranđelovca, Knića, Rače, Batočine, Lapova, Žagubice i Novog Pazara.

"Tačno je da imamo 50 novozaraženih, ali ti pacijenti su uzorkovani u posljednja tri dana, imali smo tehničkih problema", kazao je juče gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić za Telegraf.

Prema posljednjim podacima, ukupan broj registrovanih slučaja u Kragujevcu je 197. Izolovano je 271 osoba.

U drugoj polovini juna zabilježen je nagli skok novooboljelih u cijeloj zemlji, a ističe se pet žarišta: Beograd, Kragujevac, Tutin, Novi Pazar i Vranje.