Nikola vozio 120 km/h i poginuo, ali otac krivi nekoga drugog

Otac Nikole Radulovića (21) koji je u junu ove godine poginuo vozeći motor kroz Lozovik kod Velike Plane, ne može da se pomiri sa tim da njegovog pokojnog sina u raznim komentarima i tekstovima ljudi opisuju kao nasilnika za volanom. Tvrdi da se njegov sin kretao velikom brzinom, od skoro 120 kilometara na sat, ali da on nije glavni krivac za udes.

- Akcenat se baca na veliku brzinu mog sina, mi smo dobili vještačenje sa Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, gdje je jasno prikazana brzina od 119 kilometara na sat, a razdaljina je u trenutku kada je čovjek počeo da izlazi sa zemljanog puta bila 105 metara - priča otac Jovan.

Sa tolikom razdaljinom i tolikom brzinom, Nikola bi imao svega 3 sekunde vremena da reaguje. Čovjek koji se uključivao na glavni put, prema video snimku koji je Telegraf letos objavio, to je činio poprilično sporo i neodlučno.

Upravo u tome otac vidi najveći problem - umjesto da propusti vozilo na glavnom putu, vozač automobila prešao je preko raskrsnice i to veoma sporo, što je dovelo do saobraćajne nezgode.

- Uzajamno su mogli da se vide i vidjeli su se, kako vještaci i tvrde, ali je mercedes mom sinu uskratio prvenstvo prolaza, iako u zakonu pod članom broj 47 jasno piše da svako ko se uključuje sa zemljanog puta na asfaltni, dužan je da propusti sva vozila i sve učesnike u saobraćaju koji se tim putem kreću, to jasno kaže i nalaže zakon, a na nama je da to poštujemo, ali vozač mercedesa to nije poštovao. Moj sin jeste doprineo nesreći zbog svoje brzine, ali nije glavni krivac, i ne znam zbog čega se u nalazu vještaka ne spominje zakon i član 47, već se peru ruke od cjelokupne situacije - navodi otac.

Ipak, da li postoji krivica vozača automobila ili ne, odlučiće sud. On je, prema nalazu veštaka koji je Jovan Radulović ustupio našem portalu, teško mogao da procjeni brzinu motora. Takođe, nije imao razloga da vjeruje da on ide brzinom od skoro 120 kilometara na sat, a ne 50, koliko je ograničenje. U tome vještaci vide mogućnost "zablude".

Jedan drugog mogli su da opaze

Prema izvještaju vještaka, vozač automobila i motora mogli su jedan drugog da ugledaju, s obzirom na preglednost i uslove vidljivosti. Računanjem su došli do podatka da se motor u trenutku započinjanja uključivanja automobila nalazio na 105,9 metara (odnosno 102,9 prema video snimku) od mjesta sudara.

Međutim, kako dodaju, vozač automobila teško da je mogao da procijeni brzinu motora, pri čemu, kako navode "nije imao razloga da očekuje da se motocikl, umesto brzinom do 50 kilometara na sat, kreće brzinom od najmanje 119,7 kilometara na sat".

- U takvoj saobraćajnoj situaciji ne isključujemo mogućnost da bi vozač mercedesa mogao biti doveden u zabludu da radnju prelaska preko kolovoza Ulice M. Miloševića može započeti i izvršiti na bezbjedan način, s obzirom da se u trenutku započinjanja uključivanja mercedesa, motocikl jamaha nalazio na udaljenosti od najmanje 105,9 metara (odnosno 102,9 metara prema video snimku) - naveli su vještaci u izvještaju.

Dodaju da, prema njihovom mišljenu, ukoliko bi se pokazalo kao tačno da je vozač automobila bio u zabludi, na njegovoj strani ne bi bilo propusta, već na strani vozača motora.

Tvrde da bi vozač motora pri vožnji brzinom do 50 kilometara na sat mogao da koči, bilo intenzivno, bilo blago usporavajući vozilo, i tako se potpuno zaustavi prije mjesta nesreće.

