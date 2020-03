Nije znao da ima koronu, a kaže da je bio u kontaktu sa 500 ljudi

Od 25 uzoraka koji su u četvrtak testirani, petoro je pozitivno na virus korona, i svi su iz Beograda, saopštio je sinoć u 18 časova ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Još jedan zaraženi prethodno je potvrđen u osam ujutru. Četvoro novoinficiranih pušteno je na kućno liječenje, a jedan je, prema riječima ministra Lončara, zadržan u bolnici na ispitivanjima, ali nema komplikacija. Do sinoć je testirano 185 uzoraka, od kojih su ukupno 24 pozitivna.

Ministar je apelovao da se ne šire lažne informacije o smrti i broju zaraženih i dodao da niko od pacijenata koji se liječe u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Pančevu nije u kritičnom stanju.

- Imamo dokazanu transmisiju virusa na lokalnom nivou, ali za svaki od 24 potvrđena slučaja znamo kako je zaražen, da li je infekcija uvezena ili je bilo lokalnog širenja. To je pokazatelj da situaciju sa koronom držimo pod kontrolom. Moramo da očekujemo da će doći do daljeg širenja virusa i zbog toga da mijenjamo akcione planove - poručio je epidemiolog prof. dr Predrag Kon.

Ministar Lončar rekao je da svi koji proizvode maske i dezinfekciona sredstva rade u tri smene i da će već danas biti popunjene zalihe i apelovao na proizvođače da ne podižu cene, a na građane da ne izazivaju veštačku nestašicu.

rađane su pozvali da se odgovorno ponašaju, te da poštuju preporuke epidemiologa, da prijavljuju sumnju na zarazu i pridržavaju se pravila kućnog karantina.

Slučaj frizera iz Bačkog Jarka, nadomak Novog Sada, pokazuje da su uzalud upozorenja ljekara i predstavnika države o tome da svako treba da se ponaša odgovorno i da, ako posumnja da je zaražen, obavijesti epidemiološke službe. Pošto se prije nekoliko dana vratio iz Beča, Z. P., koji ima frizerski salon u Novom Sadu, osjetio je blage simptome, nalik prehladi. To ga nije pokolebalo, pa se poslije nekoliko dana zaputio na stručni seminar u Beograd.

Kako po povratku kući simptomi "prehlade" nisu jenjavali, on se u srijedu međumjesnim autobusom dovezao do Novog Sada, a odatle gradskim autobusom do Kliničkog centra Vojvodine. Stavljen je u izolaciju, potvrđeno mu je da boluje od virusa korona. U KCV kažu da je dobrog opšteg stanja i pod stalnim je nadzorom.

Zanimljivo je da je u fejsbuk-grupi "Jarak, naše mjesto, naša pravila", objavio da čeka rezultate ispitivanja u vezi sa virusom korona, ali je nedugo zatim, vjerovatno pošto mu je dijagnoza potvrđena, poruku izbrisao. Da je frizer zaražen rečeno je u četvrtak i na sjednici Gradskog veća SO Temerin, u čijem sastavu je naselje Bački Jarak. On je kazao da je po povratku iz Beča kontaktirao sa oko 500 osoba! Među njima su i zaposlene u njegovom salonu, koje su, kako saznaju Novosti, preventivno, takođe, testirane, a salon je u četvrtak bio zatvoren.