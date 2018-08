Nije smetalo iscrtavanje granica srpskoj naciji

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kritikovao je nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna zbog stava da je opasna promjena granica na Balkanu i upitao ga kako to da ona nije bila opasna kada je razbijena Jugoslavija, a granice iscrtavane po nacionalnom tijelu Srba.

Vulin je rekao da je Ešdaun zapamćen kao visoki predstavnik u BiH koji je sistematski radio na urušavanju Republike Srpske i na smanjivanju njenih prava kao i ukidanju institucija.

"On /Ešdaun/ kaže promene granice su opasne, a nisu bile opasne kada su nam otimali Kosovo, nisu bile opasne kada ste nas bombardovali, nisu bile opasne kada ste razbijali Jugoslaviju", rekao je Vulin za Televiziju "Pink".

Vulin je ponovio da se zalaže za razgraničenje Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji i za, kako je rekao, zaustavljanje širenja "velike Albanije".

"Dokle god se to ne reši, Albanci će imati taktičku prednost da odrećuju kada će se izazivati sukobi i kada će izazivati nestabilnost... i mi ćemo uvek morati da reagujemo, i mi kojima nije ni do rata ni do sukoba uvek ćemo morati da budemo tu i da politiku fokusiramo isključivo na to da odgovorimo albanskoj politici", rekao je on.

Vulin je rekao da je zvanični Beograd praktičan i realan i da će uvijek braniti svoj narod.

"Moramo uvek da razmišljamo o svim Srbima, ne samo o Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije ili u Beogradu i šta je najbolje za sve njih", rekao je on, istakavši da je za sve njih najbolje da Srbija bude jaka država Srbija.

Prema njegovim rečima, bude li Srbija slaba država neće biti ni Republike Srpske i neće biti Srba na Kosovu i Metohije.

Vulin je ponovio i da se Beograd protivi formiranju nekakve vojske takozvanog Kosova kada postoji rezolucija Saveta bezbjednosti UN 1244 i Kfor koji je u stanju da garantuje bezbjednost na Kosovu i Metohiji.

Nekadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun rekao je prošle sedmice za "Dnevni avaz" da su priče o promjenama granica Kosova i Srbije veoma opasne "i sulude" i da svaka promjena granica na Balkanu neizbježno vodi u rat.