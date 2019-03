Voditeljka Dea Đurđević koja je teško povrijeđena u saobraćajki 7. februara, još uvijek je u na odjeljenju intenzivne njege, gdje ljekari čine sve da bi ruku koja joj je bila iščupana vratili u funkciju.

Ona se do sada oporavljala, ali izgleda da se ta situacija sada promijenila. Osim ruke, koja je najviše ugrožena jer je u toku nesrće otkinuta od tijela, sada se u najgorem stanju nalaze pluća.

"U posljednjih nekoliko dana bilo je nekoliko komplikacija, ali je trenutno najveći problem sa Deinim plućima. Skuplja joj se voda od ležanja, i ljekari su morali hitno da reaguju kako bi joj tu vodu izvadili. Ovo na žalost nije jedina komplikacija i sumanuto je pričati o tome da je ona dobro", kaže izvor.

Ovo dodatno komplikuje cijelu situaciju sa njenim zdravljem.

"Naravno da nije dobro, i nije ni realno da bude dobro neko ko je imao toliko tešku nesreću kao što je Dea imala. Ona je sva izlomljena, a pored lomova butine i potkoljenice, najteža je povreda karlice. Samo za to se u bolnici leži minimum tri nedelje, a da ne pričamo onda o ovom ostalom. I tu je naravno ruka koja jeste prišivena ali dok Dea ne izađe iz šoka, u kom se još uvijek nalazi, ne može se znati da li je funkcionalna ili nije", priča izvor blizak voditeljki.

Da bi izašla iz stanja šoka u kojem se nalazi moraće da prođe više nedelja.

"Očekuje se da će iz stanja šoka izaći tek za jedno nedelju do deset dana. Za ovako teške nesreće kao što je njena, stanje šoka umije da potraje i duže. Ona zna šta joj se desilo, ali i dalje je to neko polusvjesno stanje, gdje ona stvari i dalje ne prihvata racionalno. S obzirom na to da ne može da ustaje iz kreveta, nego je vezana za njega, postavljen joj je kateter, a zbog lomova, cijela je u cevima kojima je fiksirana", kaže izvor.

Adrenalin je spasao

"Kako god to zvučalo, ona je u stvari imala sreće što je prethodno imala taj udes. Jer bez obzira na to što je to bio mali udes, ona je već tad nalučila adrenalin, i to je pomoglo, da ostane svjesna svega i kada je uslijedilo sve ono ostalo. Tijelo je već bilo pod adrenalinom, i na neki način već pripremljeno za ono što se poslije desilo. Tu se onda nalučio još jači adrenalin, pa zbog toga nije imala ni unutrašnja krvarenja, i mogli su odmah da joj prišiju ruku", dodaje izvor.

Zbog adrenalina je tako i reagovala

"Tog momenta kad se sve desilo, ona je bila u stanju teškog šoka, zbog kog je reagovala tako kako jeste. Inače ona tada ničega nije bila svjesna. Trenutak kad je prvi put shvatila šta se dešava je onaj kada su je doveli u bolnicu, i kad je tamo stigla. Ona je tek tad shvatila da je ostala bez ruke. Tad je pitala ljekare "zašto idemo na operaciju, šta ćete da mi radite", rekli su joj "da vam prišijemo ruku", i tek je tada registrovala, ali je ostala mirna", kaže izvor.

Dea Đurđević već 20 dana leži na VMA, pa iako su doktori entuzijastični kada je riječ o njenom slučaju, izgleda da Deu čeka mnogo duži i teži oporavak nego što je to u javnosti prikazano.