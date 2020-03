Nestorović: Virus korona nije ni kolera ni kuga, činimo sve da ne dođe do eksplozivne epidemije

Profesor Branimir Nestorović, pulmolog Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj kaže da je Srbija odlično pripremljena i da se čini sve da se izbegne eksplozivna epidemija korona virusa, ali i da smo imali sreće što virus nije ranije došao s obzirom na to koliko naših ljudi radi u inostranstvu.

"Građani se plaše kovida 19, jer imaju asocijaciju na kugu i koleru. Misle da će ljudi mrtvi da padaju po ulicama a ovo je daleko od toga. Od ovog virusa u svetu je umrlo više od 4.000 ljudi, a od običnog gripa ove sezone 88.000 osoba", rekao je Nestorović u intervjuu koji će "Politika" objaviti u nedelju.

On je rekao da ga mnogo ne uzbuđuju loši komentari na njegov račun, i da oni imaju političku pozadinu.

"Optužuju me da širim optimizam bez pokrića, ali ja stvarno tako vidim ovu situaciju. Ceo život sam nasmejan, sigurno neću da plačem. Očigledno nekome smeta sve što kažem. Već 20 godina pričam o važnosti pranja ruku, a sada kada je to Aleksandar Vučić podržao i izgovorio, počeli su da me napadaju da sam to od njega čuo", rekao je on i dodao: "Neki smatraju da sam ja Vučićev štit i da ako mene "obore", onda će se pokazati da zdravstvena komisija koju je on oformio nije kompetentna, da država nije spososbna da se izbori sa problemom i da su dovedeni ljudi po političkoj osnovi".

Profesor Branislav Tiodorović, bivši direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu ocenjuje da je formiranje kriznog štaba za suzbijanje kovida 19 dobar potez koji je urađen u pravom trenutku jer se ulazi u drugu fazu razvoja moguće epidemije.

"To će dovesti do bolje i efikasnije organizacije rada i bržeg pronalaženja mogućih zaraženih ljudi iz kontakata sa obolelima. Očekuje se i bolja koordinacija, kao i uključivanje drugih klinika poput KC u Kragujevcu, a po potrebi oboleli će se smeštati i na infektivna odeljenja bolnica u Valjevu, Pirotu, Užicu, Somboru", rekao je on za "Politiku".

Naglašava i da će formiranje kriznog štaba uticati na to da se odluke stručnjaka mogu menjati iz dana u dan, u zavisnosti od epidemiološke situacije.