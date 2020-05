Nestorović opet šokira: Skoro sigurno sam imao koronu, nisam bio u samoizolaciji

Profesor dr Branimir Nestorović, član kriznog štaba za borbu protiv Kovid-19, iznio je šokantnu informaciju da je imao koronu.

Gostujući u jednoj emisiji priznao je i da nije bio u samoizolaciji pošto je moralo mnogo da se radi.

- Ja sam skoro siguran da sam imao koronu na samom početku jer sam dva dana imao temperaturu i proliv, ličilo je da je to, to. Nisam bio u samoizolaciji jer nije bio trenutak za to i moralo je da se radi. Meni je brzo prošlo, ali nisam nikog inficirao jer sam bio društveno odgovoran - kazao je dr Nestorović u emisiji.

Međutim, kada su ga novinari upitali da li je moguće da je bio toliko neodgovoran da nije uradio ništa što je tih dana preporučivano svima drugima (samoizolacija, testiranje...), Nestorović tvrdi da se nije ponašao neodgovorno ni prema sebi ni prema ljudima iz svoje okoline.

- U jednom trenutku sam zaista pomislio da je moguće da sam pokupio virus, ali nisam imao te tegobe. Mogao sam da jedem svinjetinu, nije mi se izgubilo čulo mirisa, što je prvi simptom korone. Mi smo tada imali brojne sastanke u Vladi, gdje sam se sretao sa raznim ljudima. Njih sedam-osam se razboljelo, čak i kafe-kuvarica. U to vrijeme mene je uhvatila neka jeza, pa sam odmah otišao kući. Da bih zaštitio ukućane, otišao sam iz stana i prešao u Obrenovac. Tri dana sam ležao, dva dana sam imao temperaturu, a uradio sam i onaj brzi test, koji je bio negativan. Već sutradan sam bio na nogama - ispričao je Nestorović, koji je tegobe imao krajem februara.

On tvrdi i da je korona u Srbiji cirkulisala mnogo prije prvog otkrivenog pacijenta zaraženog KOVID-19.

- Ako je sada potvrđeno da je korona u Italiji bila prisutna još 27. decembra, znači odmah posle katoličkog Božića, kad mnogi naši ljudi dolaze u Srbiju za praznike, nije imalo šanse da već od januara virus nije cirkulisao i u našoj zemlji. Sjećam se da sam pred prvi krizni štab pregledao dječka za koga sam sada siguran da je imao koronu, jer je imao sve simptome. I on je kašljao u mene, ali sreća, pa imam jak imunitet - kaže Nestorović i otkriva da je sebe svakog jutra provjeravao mirišući lavandu s obzirom na to da je gubitak mirisa prvi simptom virusa.

Dok kritičari dr Nestorovića smatraju da se kao član kriznog štaba ponašao izrazito neodgovorno kad je dobio simptome, juče niko od njegovih kolega iz tog tijkela nije želio ništa da komentariše na tu temu.