Nestorović o vakcinama: Nisu efikasne kao što se očekivalo

Dr Branimir Nestorović gostovao je u jutarnjem programu TV Prva gdje je na sebi svojstven način iznio mišljenje o vakcinama, ali i toku pandemije korona virusa.

Ta priča o vakcinaciji je došla u ćorsokak. Fajzer ne može da ispuni svoje obaveze, Astra Zeneka isto na ratnoj nozi sa EU, tako da je i stopa vakcinacije niska. Ali, vrlo je jasno da tu ima politike. EU da je zaista htjela da vakciniše, da su stvarno htjeli da ih zaštite svoje građane mogli su kad ikad još da počnu da proizvode rusku vakcinu, sada bi imali dovoljnu količinu. Potpuno je jasno da oni to neće. Prema tome, ovo je politički rat vakcinama i uticajem – ističe i dodaje da ga nervira politizacija vakcina kao i da tako nešto “ubija medicinu”.

Dr Nestorović ističe da se Fajzerova i Modernina vakcina i nisu baš “proslavile” kao što se očekivalo.

– Znate šta je prednost ruske vakcine? Zato što je proizvodi državna firma. Kada je državna firma u pitanju znači da ima i stroge regulative i načine na koje se proizvodi jedna vakcina – rekao je.

Iako insistira na tome da je svijet došao do kraja pandemije korona virusa, ističe da se Srbija dobro borila sa virusom, ali i da je bilo grešaka u radu Kriznog štaba, što je potpuno normalno. Ipak, nešto im trenutno zamjera.

– Zamjeram Krznom štabu što ističu da je svejedno koju vakcinu primiti, da su sve super. Pa, kako će onda običan čovek da izabere? Mora da se kaže koja je adekvatna za koga.

Međutim, postoji jedna koju nikada ne bi primio, a to je Fajzerova, piše Telegraf.

– To je eksperimentalna tehnologija. Ono što ja znam i što sam pratio kad se radi o efikasnosti, mislim da je ruska najefikasnija, a što se tiče neželjenih efekata kineska ih ima najmanje. Međutim, mrtav virus u kineskoj vakcini ne može nikad biti efikasan kao kada je modifikovan. Nije važna produkcija antitijela koliko produkcija memorijskih ćelija i tu su žive vakcine u prednosti. Ova vakcina koju su Rusi napravili ima tu dugu tradiciju, a to je zapravo vakcina protiv ebole. Oni su sad samo ubacili novi virus, ali je isti mehanizam. Dakle, ubacuje se adenovirus koji kao nosilac inficira ćelije, a onda ubaci dio genoma korone i tako izaziva imuni odgovor – kaže on.

Zašto je Fajzerova vakcina rizična?

– Vidjećemo šta će se dešavati u budućnosti. mRNK tehnologija je stalno pojačavanje imunog odgovora antitijelima, ali ako vi imate stalnu produkciju tog proteina (mRNK) onda može da se desi da se izgubi kontrola i da se javi prilično ozbiljna rekacija koja može na duge staze biti ozbiljna.

A da li se vakcinisao i planira li tako nešto?

– Ja sam obećao da neću da se vakcinišem, prije ću da umrem. Svako procjenjuje svoju situaciju. Kod mene dolaze ljudi i pitaju: šta mi vi preporučujete? Ja im kažem, zavisno od godina, zdravstvenog stanja…. Mlađe, zdrave osobe i koje su u malom riziku, zašto bi se vakcinisale? Svakako, to je pitanje ličnog izbora. Kad bi država bila baš ugrožena velikom smrtnošću, onda bih se tek vakcinisao – zaključio je dr Nestorović.

Budući da se radi o ličnom mišljenju dr Nestorovića, valja podsjetiti da je Agencija za ijekove i medicinske proizvode (ALIMS) za upotrebu u Srbiji odobrila Fajzerovu, rusku i kinesku vakcinu što znači da su one bezbjedne za upotrebu. Štaviše, ALIMS je izdao i saopštenje povodom navoda pojedinaca i medija u prethodnom periodu da su određene vakcine nebjezbedne.