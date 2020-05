Nestorović: Ne bih primio Gejtsovu vakcinu

Pulmolog Branimir Nestorović rekao je da je pokušavao da utiče na ljude da se manje plaše jer je u medijima bilo pretjerivanja što se tiče virusa korona.

Nestorović je rekao za televiziju Prva da je sve vrijeme pratio svjetske vijesti i medicinske izveštaje, te da je primjetio da se u medijima pretjeruje, piše B92.

Govoreći o hlorokinu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu koji je uzeo da koristi lijek na svoju ruku rekao je da to nije preporučljivo.

– Postoji preventivno uzimanje lijeka, svakog ponedjeljka se uzima. Mi to nismo preporučivali, jer on može da utiče na srce – pojasnio je Nestorović i dodao da je korišćenje tog lijeka kao preventive loše, te da je u SAD došlo do trovanja.

On je rekao da su doktori u svijetu svrstani politički, te da je će to ostaviti ružnu sliku na pandemiju korona virusa.

– Tamo gdje su guverneri demokrate, tamo su bile države zatvorene. Svuda je bilo puno politike – rekao je on.

“Pravljenje vakcine ide kilavo”

Nestorović je kazao da pravljenje vakcine protiv korona virusa ide loše, te da ona koju pravi firma Bila Gejtsa je jako loša i ne bi je primio.

– Od 15 koji su ih primili tri imaju teška dejstva, samo osam je imalo antitela. Pazite, to je 20 odsto – rekao je on.

Dodao je da se radi na vakcini koja mijenja RNK pokušava da promijeni genetiku kako bismo i ubuduće bili otporni na Covid-19, ali je to, prema njegovom mišljenju teško jer svaki virus mutira.

Prema njegovim riječima, krajem januara Grci su rekli da Covid-19 ima vještački ubačena dejstva, to su potvrdili i drugi ljekari širom svijeta.

– Onda je izašao Montanje, on je nobelovac iz Francuske. Prošle nedjelje se pojavio australijski rad koji je pokazao da se virus najlakše vezuje za ljudske ćelije, ne ni na miševe. Onda bi on trebalo da se najviše vezuje za šišmiše, a ne za nas – rekao je Nestorović.

Nestorović je rekao da ne zna odakle nam je došao virus u Srbiju, te da oni koji su došli iz Italije su imali najteži oblik virusa.

– Izgleda da smo mi imali s tip, to su i Kinezi rekli, koji je dosta slabiji – rekao je on.

On je izneo da je u Kini bio A tip, u Italiji C tip kovida 19, a za SAD je rekao da “niko živ ne zna koji je tamo tip”.

Bitka za respiratore je bila jeziva

– Američka vojska je ulazila u skladišta medicinske opreme i uzimala respiratore. Tajni agenti i naša služba je nama nabavila respiratore – rekao je on.

Kazao je da kada se radi o ljudskim životima ne vjeruje u demokratiju, te da je ona divna kada je situacija normalna.

– Mi smo se borili za sebe i nemam grižu savjesti ako smo prekršili neki zakon – zaključio je Nestorović.