Nestao Nenad Nikolić (15) - Ispratio djevojku na autobus i tu mu se gubi svaki trag

Nenad Nikolić (15) iz sela Mirosaljci kod Lazarevca nestao je u četvrtak popodne, a kako kaže njegov otac Darko, Nenad je tog dana rekao da ide do autobuske stanice u Lazarevcu da isprati djevojku na autobus.

Međutim, po riječima oca, Nenad se tog 15. aprila nije vratio kući, a navodno je sa tom djevojkom, koja je takođe maloljetna, ušao u autobus za Beograd.

- S in je upoznao tu djevojku preko Instagrama. Ona je u srijedu došla kod nas kući. Čim je došla otišli su u sobu i tu su bili do četvrtka do 12 sati. Sin je tada rekao da ide da je isprati do Lazarevca i od tada mu se gubi svaki trag. Zvali smo ga na mobilni, ali je nedostupan - priča zabrinuti otac.

Kako tvrdi, sa suprugom je u četvrtak oko 21.30 sati otišao u policiju i prijavio nestanak sina. - I supruga i ja smo dali izjave. Potom me je zvala majka te djevojčice. Rekla mi je da ona ništa ne zna i da se ni njena kćerka nije vratila kući. Takođe, rekla mi je da je njena kćerka za Lazarevac u srijedu krenula sa 1.500 dinara i 20 evra. Moj sin nije imao ni dinar kod sebe kad je otišao da je isprati - kaže Darko i moli sve građane da, ukoliko vide njegovog sina ili znaju nešto o njemu, to jave policiji ili na broj telefona 065/8173655.