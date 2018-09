Nema sile koja me može natjerati da priznam Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da nema sile koja ga može natjerati da prizna nezavisnost Kosova.

Upitan da komentariše protivljenje Ramuša Haradinaja korekciji granica, Vučić je upitao: “A o kojim granicama je riječ. Onima koje priznaje Rusija ili onima koje priznaje Amerika, onima koje priznaje Španija ili Italija, one koje priznaje Kina ili Njemačka“.

Istakao je da oni koji mu sve vrijeme drže pridike, a koji su napravili granicu između Srba i Srba, koji su izmjestili rješavanje pitanja Kosova iz UN u EU, koji su išli na katastrofalno savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, govore da neće promjene granica, saglašavajući se sa onima koji neće to jer je za njih Kosovo nezavisno.

“Oni koji govore to u Evropi nam poručuju: Srbi, izgubili ste sve na Kosovu, cijela teritorija je nezavisna država, nemojte da tražite ni pedalj Kosova! To je njihova poruka za nas. Nažalost, veoma sam usamljen u Srbiji, sam u regionu, relativno usamljen u Evropi“, konstatovao je Vučić u obraćanju novinarima nakon obilaska radova u Dječjoj klinici u Tiršovoj.

Dobro je, kazao je, čuo i ove u Evropi i u Srbiji što su se usaglasili da je Kosovo nezavisno, i da želi da vidi kako će da natjeraju Srbe da to prihvate.

“Ne postoji ta sila koja će da me natjera da priznam nezavisno Kosovo, ne postoji nijedan čovjek u svijetu. Evo, neću. A nećete nikada ni imati većinu u skupštini za to“, poručio je Vučić.

O pričama da je “pocijepao“ Evropu, Vučić je uz osmijeh rekao da je pravo “svjetsko čudo kakve priče su neki u stanju da izmisle“.

“Ne razumijeju neki Srbi u kakvoj smo teškoj poziciji. Šta da radimo, ima neodgovornih ljudi. Moje je da čuvam mir i stabilnost i vidimo šta možemo po pitanju ekonomskog napretka. Meni se ne žuri da idem da razgovaram o bilo čemu. Ali sam i dalje za razgovore. Neću da budem otvoren za to da Srbije bude ponižena. To da Srbija bude ponižena, da prihvati stanje na Kosovu bez ičega za Srbiju, taj film nećete gledati“, rekao je on.

Vidi, istakao je, da su neki u međunarodnoj zajednici zadovoljni kako su riješili kosovski problem, pa ne reaguju na izjave poput Haradinajeve da će ukinuti granice između Kosova i Albanije.

On, kaže, nije zadovoljan, ali pošto ne može da se izbori ni sa Srbima da traže nešto da dobiju, a kamoli sa drugima poručio je: “Rješavajte kako mislite“.

Predsjednik je upitao šta bi se desilo da je on nešto slično rekao u vezi Banjaluke ili Republike Srpske.

“Do sada bi četiri puta hitno zasjedao Savet bezbjednosti UN, da ne pričamo o specijalnim sankcijama“, naveo je.

Ćutanje, primijetio je, govori o stalnoj zamjeni teza kod međunarodne zajednice, licemerju, dvostrukim aršinima.

Istakao je da moramo da se naviknemo na takve uslove.

“Nikada oni koji su stvarali Kosovo neće reći da su pogriješili“, uvjeren je Vučić i dodao da su iz dijela zapadnih zemalja, kada je neko u Srbiji skupio hrabrost da svom narodu kaže da nije sve naše i pokušamo da postignemo kompromis, oni krenu u kampanju protiv vas.

Vučić je izjavio da će na sjednici Glavnog odbora stranke u ponedjeljak biti riječi i o Kosovu i Metohiji, a da mu je želja da 21. oktobra u Kraljevu najavi održavanje Skupštine SNS-a u 2019. godini gdje, kako je rekao, očekuje značajne promjene u stranci. On je rekao da će dio njegovog izlaganja biti otvoren za javnost, a dio ne, da će biti riječi o KiM, pripremama stranke za jesen i zimu, prenio je Tanjug.

“Moja želja je da se 21. oktobra u Kraljevu najavi sljedeće godine Skupština SNS-a i očekujem značajne promjene u stranci 2019. i pripremu za izbore 2020. godine, gdje očekujem da oni koji budu preuzeli rukovođenje SNS-om obezbijede većnu zarad dobrobiti građana Srbije i budućnosti zemlje“, rekao je lider SNS-a.