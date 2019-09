Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je da nekima smeta saradnja Republike Srpske i Srbije, ali da granice više ne postoje.

"To je pitanje za njih, zašto im smeta saradnja. Mi gledamo naša posla. Nama je važno da se paralelno razvija i Republika Srpska i Srbija, jer to je u interesu naših građana. Nama je vrlo bitno, kada je riječ o investicijama, da neke od njih budu pozicionirane prvo tako da mogu da rade i ljudi iz Srpske", istakao je Đorđević.

Prema njegovim riječima, treba raditi na tome i zajednički čuvati stanovništvo i građane da bi bilo dovoljno radne snage u budućnosti.

On je dodao da je Srbija usmjerena i uperena pogledom u Srpsku, jer joj je veoma važno da Republika Srpska bude jaka, a njeni građani da uživaju sve privilegije.

"Republika Srpska je u srcu svakog građanina Srbije. Kao što i srpski član Predsjedništva BiH /Milorad Dodik/ kaže vi ste pogledom usmjereni ka Srbiji, a od kada je na čelo Srbije došao Aleksandar Vučić ta situacija je umnogome promijenjena na bolje", rekao je Đorđević.

On je za današnji "Glas Srpske" istakao da je ostanak građana i život u Republici Srpskoj od izuzetne važnosti svima u Srbiji kojima je veoma bitno da Srpska bude jaka.

"Zato se naša ljubav ne mjeri finansijskim sredstvima koja dajemo. Primjereno i prirodno je da Srbija pomaže srpski narod, ma gdje se on nalazi. To je najmanje što možemo da učinimo. Sve ovo što činite u Istočnom Sarajevu i u cijeloj Srpskoj jeste kao da činite i za nas. Bitno nam je da budete marljivi i možda ne vidite koliko ste izgradili, ali mi koji s vremena na vrijeme dođemo vidimo velike promjene", kaže on.

Đorđević vjeruje da će život i ljubav između Srpske i Srbije jačati iz godine u godinu.