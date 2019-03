Neke evropske zemlje ne žele da se nađe rješenje za Kosovo

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nikada nije bilo razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice o tome šta bi Srbija željela kao konačan ishod u pregovorima sa Prištinom.

"Nije se došlo do tih tema. Kad god se otvarala neka mogućnost za kretanje ka kompromisu, uvek su se desili neki incidenti. Nisu to samo sumnje, postoje i tvrdnje da neke evropske zemlje ne žele da se ovo brzo završi", rekao je Dačić za beogradsku "Politiku".

On navodi da Britanija i Njemačka nisu za podjelu Kosmeta, a da se Britanci pravdaju da ne podržavaju premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja i da su protiv takse.

"Imate i nemačku poziciju gde oni kažu da nisu za to da se ukinu takse i pokrene dijalog pre evropskih izbora. Što bi neko iz Vašingtona dobio Nobelovu nagradu kad može iz Berlina? Govorim simbolički. Ovde se vodi geopolitička borba, ali ne više sa Moskvom nego između zapadnih partnera. Reč je o višeslojnoj političkoj geografiji koja se oko nas prepliće", navodi Dačić.

On je podsjetio na dvije potpuno suprotstavljene pozicije - jedna je da je Kosovo autonomija u okviru Srbije, a druga da je Kosovo nezavisna država u granicama koje su Albanci sami sebi predstavili kao međudržavne, a to su granice između pokrajine i centralne Srbije.

"Do kompromisa je teško doći na osnovu te dve pozicije. Zašto su Amerikanci iskoračili iz svoje pozicije? Zato što su shvatili da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo s tim jednostranim aktom, bez nekog kompromisa. A koji je kompromis? Nikada oni nisu rekli `ovo je najbolje rešenje`. Oni i sami kažu `dajte da vidimo šta su predlozi`", rekao je Dačić.

Na konstataciju novinara da to znači da nema rješenja do kraja godine, Dačić je rekao da "to spada već u domen političke naučne fantastike".