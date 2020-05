Ne mijenjati mnogo ponašanje kada bude ukinuto vanredno stanje

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da ne bi trebalo mnogo promijeniti ponašanje nakon ukidanja vanrednog stanja, kada je riječ o izbjegavanju fizičkog kontakta među ljudima.

Kon je istakao da kontakti omogućavaju virusu korona da opstane i što ih manje bude bilo, kraće će trajati cirkulacija virusa u ovom talasu.

"To što će biti ukinuto vanredno stanje ne znači promenu čitavog sveta. Do sada smo se ponašali tako da smo sprečavali kontakte, a sada se to zove izbegavanje kontakata, naročito za starije od 65 godina i hronične bolesnike", rekao je Kon za Radio-televiziju Srbije.

Govoreći o sticanju kolektivnog imuniteta, Kon je rekao da ne smatra da je uz ovolike mjere i sprečavanje kontakata "prokužena" populacija u Srbiji i da bi zato trebalo nastaviti sa izbjegavanjem kontakata jer je veliki broj ljudi ostao osjetljiv.

Kon je dodao da još nije doneseno rješenje o otvaranju granica i da će se vjerovatno tražiti da budu testirani oni koji ulaze u zemlju, a mjere karantina ili izolacije zavisiće od rezultata testa.