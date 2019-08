Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mogućnost da kosovski Albanci dobiju sve, a mi ništa - ne dolazi u obzir i da na to kao predsjednik Republike, a ni parlament nije spreman i da je to prenio američkim zvaničnicima tokom razgovora u Njujorku.

Vučić je rekao šta su stavovi Srbije i da "mogućnost da Albanci dobiju sve a mi ništa, da mi njih priznamo - da takve stvari ne dolaze u obzir, možda sa nekim drugim rukovodstvom koje bi na to bilo spremno.

- A spremni smo za razgovor, da što prije počnemo razgovore kako bismo sprečili svaku mogućnost destabilizacije - rekao je Vučić za RTS.

Dobro je to što podržavaju naš evropski put, a drugo je to da ne ulaze u to kako bi trebalo da izgleda dogovor između Beograda i Prištine, ali je važno da se postigne dogovor između Srba i Albanaca, objašnjava poruke Stejt depratmenta. I ono što je loša stvar i ono što je drugačije u odnosu na raniji period ali ne sasvim novo, to je da oni traže međusobno priznanje. Suštinski to nije velika novost, to smo negdje i očekivali, ali sam rekao negde da pod tepih stavljamo sami zahtjeve velikih sila i trudimo se da uživamo u sopstvenim snovima i mitovima. Naše srpske uši su nerijetko nježne da čujemo sve ono što zaista misle o Srbiji i odnosu sa Prištinom - rekao je on.

Upitan da prokomentariše i protumači saopštenje Stejt departmenta u kojem se navodi da SAD ohrabruje da se fokusira na postizanje tog streteškog cilja ubrzanjem reformi, kao i da obnovi pregovore sa Kosovom o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji vodi uzajamnom priznavanju, Vučić kaže:

- Suština je u tom dijelu oko međusobnog priznanja, jer vidim da su mnogi u našoj zemlji koji su doprinijeli stavaranju uslova za donošenje odluke o nezavisnosti Kosova, Prištini i međunarodnoj zajednici našli u tome neku veliku novost. To nije potpuno novi stav SAD, oni su 2008. godine priznali nezavisnos Kosovo. Amerika je velika sila i ma šta mi govorili, kakvo kod imali rukovodstvo tu njihovu odluku nećemo promijeniti - istakao je predsjednik Srbije.

Vučić ije zrazio uvjerenje da ne očekuje da će do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine doći prije decembra, kada očekuje, uz snažni pritisak SAD, ukidanje taksi koje je Priština uvela prije godinu dana.

- Mislim da oni svakako do kraja novembra, početka decembra neće ukidati takse, jer je trenutno prestiž i glasovi u Prištini dobijaju samo kada se najgore govori o Srbiji, nerijetko i o srpskom narodu - pojasnio je Vučić koji se nalazi u posjeti SAD u izjavi za RTS.

Vučić je istakao da je iluzorno očekivati da bilo ko u tim uslovima prediyborne kampanje traži ono što je racionalno i normalno, a to je da ukinu anticivilizacijske takse.

- Vjerujem da će se u decembru uz snažni pritisak SAD to dogoditi - zaključio je on.

Aleksandar Vučić je rekao da je bilo važno da iznese stavove Srbije, jer "ako i za pedalj pomjerimo stav Ameriike prema Srbiji, napravili smo malo čudo".

- Јa da prodajem maglu i da govorim da će Amerika odustati od nezavisnosti Kosova, to je neozbiljno - poručio je Vučić.