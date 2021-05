Navukli ljude: Uzeli pare za reklamu lažnog doktora

Bivše učesnice rijaliti programa na društvenim mrežama reklamirale su lažnog doktora Savu Kneževića (23), a za uzvrat su dobijale besplatne usluge od njega, samim tim postale i njegove žrtve.

Neki od klijenata ispričali su da svaku put kada su došli u ordinaciju u čekaonici bi zategli bar neku od poznatih ličnosti, zbog čega su se i opredijelili upravo da dođu kod njega.

Bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga" Jelena Krunić ispričala je da je za Savu prvi put čula kada ju je pozvao da bude "ambasador" njegove klinike.

"Otišla sam u ordinaciju koja izgledala svjetski, perfektno. Sve je djelovalo jako profesionalno, rekla sam mu da mi je potreban botoks, pa smo se dogovorili da on to odradi u zamjenu za reklamu, čak se ponudio i da mi uradi liposukciju. Ali kada je intervencija odrađena, ja uopšte nisam bila zadovoljna. Bukvalno nikakav efekat nije postignut. Izgledalo je kao da mi je ubrizgao običan fiziološki rastvor. Već tada mi je postalo sumnjivo. Prve sumnje javile su se kada mi je početkom godine dr Nina Mićić, koja je radila kod njega, rekla da ga je prijavila inspekciji. Bio je baš uplašen i to mi je bio prvi signal za uzbunu", rekla je ona i dodala:

"Nisam ja jedina poznata ličnost koja ga je reklamirala, očigledno smo mu bile potrebne kako bi privukao što veći broj mušterija. Izvinjavam se svakoj djevojci i momku koje sam navela da odu kod tog prevaranta. On gazi preko mrtvih kako bi došao do para. Kako se nikada nije zapitao šta bi bilo da se neko nije probudio poslije operacije?! Porodični organizovani kriminal, eto to je to".

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić Savinu ordinaciju posjetila je na preporuku svoje majke Ljube Pantović.

"Reklamirala sam Savu jer nisam ni slutila da nije doktor! Da sam znala, nikada to ne bih radila. Ali ništa nije ukazivalo na prevaru, reklamirali su ga poznati, ordinacija je u samom centru Beograda... Čim sam ušla, prvo što sam vidjela je ogroman broj diploma. Intervencijom dopunjavanja usta hijaluronom uopšte nisam bila zadovoljna. Hijaluron je pao ispod usne, upropastio me je, to ni na šta nije ličilo. Bila sam baš besna. Ipak, smirila sam se kada je istopio hijaluron i vratio mi usta u normalu. Na sreću, odbila sam njegov predlog da mi radi topljenje hrskavice, zamislite na šta bi to tek ličilo", ispričala je Aleksandra koja se nada da će "lažni doktor" biti uhapšen.

"Igrao se sa životima ljudi i mora biti kažnjen. I dalje ne mogu da verujem kome bi mogla da padne na pamet tako bolesna stvar. Baš sam razmišljala šta bi bilo da je neko umro na operacionom stolu. Vjerovatno bi završio u nekom kontejneru! Meni je jako žao što sam ga reklamirala. Čak sam ga i drugarici preporučila. Ona sada ima jake opekotine zbog hemijskog pilinga koji joj je uradio", rekla je Aleksandra.

Na Instagram stranici Kneževićeve ordinacije 2019. godine osvanula je i slika poznatog pjevača Darka Lazića, koji je takođe bio Savin pacijent.

"Dragi naš Darko je razumio moderne tehnike rješavanja bola", pisalo je u objavi. Darko se nije oglašavao ovim povodom.