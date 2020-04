Nataša Gocić radi u Kovid centru: "Nedostaje mi kćerka, jedva čekam da je poljubim"

Internista-kardiolog dr Nataša Gocić, koordinatorka intenzivne njege respiratornog Covid centra u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, od prvoga dana od kada je osnovano to odjeljenje brine o najtežim pacijentima inficiranim virusom korona.

Ona je jedna od hrabrih medicinara koja se među prvima dobrovoljno prijavila da se uhvati u koštac sa nepoznatom bolesti i da pomogne oboljelima od kojih je većina, barem u toj instituciji, na mehaničkoj ventilaciji pluća. Posao nije lak, ali ga svi dobro podnose zahvaljujući dobroj organizaciji tima koji čine šest anesteziologa, šest infektologa i ljekar internista – kardiolog.

– Situacija u kojoj smo se našli za naš multidisciplinarni tim nije nova. Nova je bolest protiv koje se borimo, a pouka koju smo izvukli jeste da kada je tim dobar i kompaktan, kada je sve dobro organizovano, kada imamo svu potrebnu opremu i kada su u timu vrhunski profesionalci, od higijeničara, preko medicinskih tehničara, do lekara, sve dobro funkcioniše, a samim tim je i nega pacijenata na zavidnom nivou – objašnjava dr Gocić, koja je inače šef Odsjeka intenzivne internističke njege u Urgentnom centru Vojvodine.

Ona ističe i da je moral zaposlenih na veoma visokom nivou zato što je svima želja da se izbore sa pošasti koja je zahvatila cijeli svijet i da u zdravlju isprate svoje pacijente kućama.

Dr Gocić kada skine ljekarsku uniformu jedna je sasvim obična Novosađanka koja ima supruga, devetogodišnju kćerku Saru i roditelje koji zbog godina spadaju u rizičnu kategoriju te se nalaze u izolaciji, a ona im sa suprugom ostavlja hranu i potrepštine na kućnom pragu.

– Ja za sebe ne brinem, ali moji ukućani brinu. Ipak, svjesni su situacije i ponašaju se odgovorno. Preporučila bih svim roditeljima da otvoreno pričaju sa djecom kao što smo to i mi učinili. Objasnili smo našoj Sari kakav je to virus, da naučnici rade na tome da riješe taj problem, da je zaštićena, da ne treba da se plaši i da treba da se pridržava pravila jer će ona na taj način pomoći u borbi protiv virusa i da će sve biti u redu. Ona je jedno odgovorno i razumno dijete pa toleriše to što ostajem duže na poslu, što nekada moram i da se vratim na posao iako nisam u smjeni – priča nam dr Gocić.

Dr Gocić kaže da je disciplina i pridržavanje propisanih mjera ono što svako od nas može da uradi i na taj način pomogne u borbi.

– Jedina mi je želja trenutno da se ljudi koje svakodnevno gledam u bolnici oporave i da zaustavimo širenje virusa. Kao majka i kao čovjek, nekada emotivno doživljavam sve ovo jer jedva čekam da bez bojazni poljubim svoju kćerku. Da odmah kada se vratim sa posla zagrlim je sa vrata, da je ljubim kao što sam to do sada radila, a ne da joj, predostrožnosti radi, ljubim kosicu i okrećem je i ljubim po leđima. Nekada o tome nisam ni razmišljala a sada moramo da pazimo. Zato, molim sve građane da se pridržavaju mera kako bismo što prije mogli da zagrlimo i ljubimo svoju djecu kao prije. Ja sam tako navikla, a vjerujem i drugi. To je jedini način da se vratimo u normalu i bez straha ljubimo svoje najdraže – poručuje dr Gocić.