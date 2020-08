Nastavljeni sukobi epidemiologa: Dr Kisić odgovorila na optužbe

Sukobljavanja među epidemiolozima ne prestaju, te je nakon dr Predraga Kona, na konstatatiju dr Zorana Radovanovića da Srbija treba da traži pomoć od Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), odgovorila i dr Darija Kisić Tepavčević.

Naime, u objavi na Fejsbuku, dr Radovanović je istakao da se krizni štab više puta tokom trajanja pandemije korona virusa odlušio o preporuke SZO, te da je potrebno da se “kao razuman izlaz nameće okretanje SZO, uz molbu da nam pošalje tim eksperata”.

– Ne znaju oni mnogo više od nas, ali imaju autoritet i oreol nepristrasnosti, pa bi se njihova riječ prihvatila. Takav pristup pokazivao se u prošlosti djelotvornim, od suzbijanja pegavca prije mnogo decenija, preko borbe protiv varione 1927, do skorašnjih sličnih posjeta. I naši stručnjaci su često putovali po svijetu u svojstvu eksperata, pa poziv ne treba shvatiti kao slabost, već kao međunarodnu saradnju – napisao je Radovanović.

Kao dr Kon prije nje, i dr Kisić Tepavčević je, tokom godtovanja u emisiji Fokus na televiziji B92, istakla da je Srbija u stalnom kontaktu sa SZO.

– Sve odluke koje je donosio i donosi Krizni štab zasnovane su na isključivo epidemiološkim pokazateljima u datom momentu i sve odluke su bile na nivou preporuka. Što se tiče iskaza profesora Radovanovića, prvo se trudite da ne slušate različite iskaze jer se trudite da radite svoj posao. Međutim, kada se to ponavlja ne možete da ne čujete i da vas ne pogodi. Ispada da su ljudi u Kriznom štabu slučajno izabrani i nemaju nikakve kompetencije. Profesor Radovanović zna kompetencije svakog člana Kriznog štaba – rekla je doktorka i dodala da je profesor Radovanović otišao u penziju kao profesor Instituta na kom ona trenutno radi.

Epidemiolozi koji su dio kriznog štaba, ovu priliku iskoristili su i da naglase da je dr Radovanović već tri decenije izvan zdravstvenog sistema.

– On je više od 30 godina van zdravstvenog sistema. Kritikovati je lako. Kritika je dobra ukoliko je produktivna, ali ovakav način iznošenja neistina i poluinformacija je nešto što negativno može da utiče na sve jer unosi jednu vrstu nepovjerenja. Kada je riječ o pozivu na saradnju sa SZO, to je nešto što se podrazumijeva. Imamo kontinuiranu saradnju i edukaciju u oblasti pandemija sa SZO. Mnoge moje kolege i ja posljednjih četiri-pet godina imamo sve njihove diplome kada je riječ o spremnosti na reagovanje u pandemijskim situacijama – kaže Kisić Tepavčević.

Ona je istakla da je dio rutinskog posla i aktivnosti biti u svakodnevnom kontaktu sa SZO, te da je Srbija prošle godine bila pozvana u Vašington kao primjer dobrog reagovanja i dobre prakse kada je riječ o epidemiji malih boginja i dodala da su i prošle nedjelje održani sastanci sa direktnim predstavnicima SZO.

Kisić Tepavčević kaže da sa kancelarijom SZO u Srbiji imamo veoma dobru saradnju, kao i sa šefom kancelarije Ivanušom.

– Kolege iz SZO se uvijek trude da nam pomognu u svim segmentima. Na početku epidemije, a prije proglašenja pandemije testovi na koronu nisu postojali, a kada su se pojavili prvi testovi, Srbija ih je dobila kao donaciju – naglašava ona.

Doktorka napominje da na početku epidemije, a prije proglašenja pandemije testovi na koronu nisu postojali a da je Srbija prve testove dobila kao donaciju.

– Na tržištu nisu bili dostupni. Od samog početka uz veliku pomoć SZO imali smo testove i poslije kada su bili dostupniji trudili smo se da ih nabavimo koliko možemo – ističe Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je rekla i da se iznova ponavljaju informacije koje nisu zasnovane ni na dokazima niti istini.

– Više puta smo rekli, apsolutno svaki član Kriznog štaba donosio je odluke isključivo bazirane na aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i nismo učestvovali niti mislimo da postoji ikakvo obmanjivanje u vezi sa bilo čim. Od samog početka smo bili u medijima svakodnevno i delili sve informacije a često nismo znali odgovore na pitanja i to otvoreno kažemo. I to smo shvatili kao bitan dio našeg rada. Pokazano je da ove mjere spasavaju život i upravo nam to iskustva iz Kine to neprestano pokazuju – objasnila je doktorka.