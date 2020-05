Stotine poruka i komentara koje mi svakodnevno ostavljaju albanski ekstremisti - rekla je ona.

Nosilac izborne liste Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski napadnuta je ispred poznate televizije.

Naime, njoj je prišao muškarac koji se predstavio kao Albanac, a zatim zaprijetio.

Milica Đurđević Stamenkovski se oglasila i ispričala kako se sve izdešavalo.

"Danas mi je na parkingu nedaleko od jedne televizije prišao nepoznati čovjek koji se predstavio kao "Albanac" i pitao me je odakle mi pravo da javno govorim da su Albanci ubijali Srbe?! U sred Srbije, mog Beograda, presreću me na ulicama prijetećim tonom u pokušaju da mi zabrane da govorim istinu. Ne možete me tako ućutkati. Stotine poruka i komentara koje mi svakodnevno ostavljaju albanski ekstremisti u kojima opisuju šta će mi "raditi živoj i mrtvoj" su samo dokaz da imamo posla sa jednom razularenom bandom čijem se teroru bliži kraj. Nema predaje!", istakla je Milica Đurđević.