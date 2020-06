Napadač na Sergeja Trifunovića poznat policiji

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je muškarac koji je napao lidera Pokreta slobodnih gradana Sergeja Trifunovića poznat policiji.

"Isti čovjek koji je psovao majku predsjedniku Vučiću, potegao šrafciger na Simu Spasića, isti čovjek je sad prišao i Sergeju Trifunoviću. Nije bilo fizičkog kontakta, ali je bilo dobacivanja", rekao je Stefanović za Prvu televiziju.

On je rekao da ne smije da govori o sadržaju izjava uhapšenih napadača, ali da je jasno iz izjava tokom napada šta su motivi obračuna, prenio je B92.

"Očigledno da je jedan dio ljudi, koji su nezadovoljni što je Sergej Trifunović riješio da izađe na izbore, nezadovoljan tom odlukom i svoju frustraciju pokazuju na taj način", zaključio je Stefanović.

Stefanovic, koji je član Predsjedništva Srpske napredne stranke, rekao je da SNS ne dijeli nikakve zajedničke vrijednosti sa PSG, ali se protive nasilju.

"Mi sa Sergejem Trifunovicem ne dijelimo nikave zajedničke vrijednosti, šta je on pisao i izgovarao o našim članovima... Ali to ne znači da Sergej Trifunović treba da dobije batine", rekao je on.

Prema njegovim riječima, atmosfera nasilja ne smije da postane politika sa kojom se svi slažu, te da je bitno da država reaguje.

"Mi ćemo naravno do kraja izborog ciklusa pojačano pratiti skupove i pripadnici policije biće na svim lokacijama gde se održavaju tribine, prikupljaju potpisi, pogotovo tamo gdje se pojavljuju lideri koji izazivaju pažnju", najavio je on.

Stefanović je zamolio sve koji organizuju bilo kakvu političku manifestaciju da je prijave, kako bi bili zaštićeni, a policija mogla da ih obezbjeđuje.

"Molim sve građane da odustanemo od bilo kakvog boks meča sa saobraćajnim znacima, ogradama... Dajte da se bavimo političkim porukama, programima", rekao je Stefanović.

Nasilje nije dozvoljeno i ne smijemo da se pomirimo sa njim, porucio je on.