Broj zaraženih korona virusom u posljednjih 24 sata u Srbiji iznosi 100.

U tom periodu urađeno je ukupno 7.352 testova.

Od posljedica infekcije korona virusom u Srbiji je preminulo još troje ljudi.

Do sada je u Srbiji preminulo 677 ljudi. Ukupan broj do sada registrovanih slučaja je 29.782, a do sada je u zemlji testirano 811.920 ljudi.

Na respiratoru se nalazi 68 osoba, a hospitalizovano je svega 78 ljudi za 24 sata. Ukupno je na liječenju u bolnicama 1.612 osoba.

Ovo je najmanji broj novozaraženih poslije 23. juna, kada ih je bilo 102.

Tačno 100 novozaraženih bilo je još i 20. maja.