Nekoliko huligana s fantomkama polomili su nadzorne kamere ispred Skupštine, a među njima je viđen jedan mladić kako podiže ruku u nacistički pozdrav.

Nakon što je primjetio da je u centru pažnje, momak je u više navrata ponosno podigao ruku u nacistički pozdrav “Zig hajl”.

Ovaj snimak izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a pretpostavlja se da je mladić s crnom maramom preko lica član desničarskog pokreta.

Police have made a cordon to protect the Serbian parliament building, as tensions rise at today's protest in the Belgrade. pic.twitter.com/1UrK0WHtjY

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 10, 2020