Na otvaranju auto-puta u Srbiji očekuje se i Erdogan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veoma brzo očekuje dolazak u Srbiju turskog predsjednika Tajipa Redžepa Erdogana na otvaranje radova na putu Kuzmin-Sremska Rača, odnosno auto-puta prema Bijeljini.

"Tu spada i most koji će najvećim dijelom da plati Srbija i da do Bijeljine dovede taj auto-put, do drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, jer je to važno za nas", rekao je Vučić.

On je naveo da će premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev biti gost na sutrašnjem otvaranju auto-puta kroz Grdeličku klisuru, odnosno južnog kraka Koridora 10, koji prolazi kroz Srbiju od Mađarske do Sjeverne Makedonije.

"To govori o značaju Koridora 10. Ponosan sam na auto-put kroz Grdeličku klisuru", istakao je Vučić i dodao da će na planini Jelici kinezi raditi tunel dužine 2.700 metara.

On je naveo da će 28. juna, za Vidovdan, biti otvorena dionica Obrenovac-Čačak, kojom će se za sat vremena stizati od Beograda do Čačka.

Vučić je rekao za RTS da počinje da se gradi put koji će omogućiti lakši izlaz iz Beograda, dionica Novi Beograd-Surčin koja će da košta oko 75 miliona evra.

"Za nekoliko meseci otvaramo put Bancarevo-Crvena Reka, tako da će prema Bugarskoj i Istanbulu svuda biti auto-put", naglasio je Vučić.

On je najavio da ove godine slijede nova povećanja plata i penzija, te dodao da je Srbija jedna od zemalja koje se ubrzano razvijaju.

"Imamo za 14 odsto više direktnih stranih investicija, a prošle godine je bilo tri i po milijarde", istakao je Vučić i kao najvažnije rezultate naveo uređivanje javnih finansija i stavljanje javnih finansija pod kontrolu.